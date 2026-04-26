Philadelphia nevyužila v play-off NHL příležitost ukončit sérii prvního kola proti Pittsburghu. Daniel Vladař neodvrátil sedmnácti zákroky prohru 2:4, Flyers ale vedou 3:1 na zápasy. Prvním postupujícím týmem je Carolina, která vyhrála v Ottawě 4:2. Dallas s Radkem Faksou v sestavě podlehl v Minnesotě 2:3 v prodloužení. Domácí výhrou vyrovnali sérii na 2:2.
Start Vladaře, který v prvních třech zápasech chytal s úspěšností 94,6 procenta, byl nejistý. Český gólman sice poslední zápas dochytal, ale v jeho závěru měl po kolizi s Bryanem Rustem problémy s rukou. Dostal proto dva dny volna, aby se stihl dát dohromady.
Skóre otevřel kapitán Pittsburghu Sidney Crosby, který v 15. minutě využil pohotovou střelou z mezikruží přesilovou hru. V úvodu druhé třetiny zvýšil Rickard Rakell, který u zadního mantinelu napadal rozehrávku Vladaře, získal puk a rychle jej zasunul do prázdné branky.
„Byla moje chyba, že jsem ho trefil,“ uznal Vladař. Doplnil, že se rozehrávce věnuje a něco podobného se mu nestává. „V tréninku to udělám dvacetkrát a pokaždé to proletí kolem hráče. Ale tak to prostě je. Nikdo není dokonalý,“ řekl Vladař.
Philadelphia v závěru prostřední třetiny snížila po rychlé kombinaci, kterou zakončil z hranice brankoviště Denver Barkey. Tvrdou ranou z mezikruží ale kontroval ve 45. minutě obránce Pittsburghu Kris Letang. Rychle ještě odpověděl Travis Konecny. Flyers, kteří soupeře přestříleli 30:21, ale vyrovnat nestihli. První výhru Penguins v sérii pojistil Connor Dewar při hře domácích bez gólmana.
Vladař po zápase konstatoval, že jeho tým je pořád v dobré pozici. „Kdyby vám někdo řekl, že po čtyřech zápasech povedeme 3:1, nevěřili byste,“ řekl Vladař. „Takže jsme dobří. Nic se pro nás nemění. Stále jsme pozitivní. Oni mají opravdu dobrý tým, není jednoduché je porazit čtyřikrát za sebou,“ vysvětlil.
Série se nyní přesune opět do Pittsburghu. „Vyhráli jsme jen první zápas, ale dává nám to naději,“ řekl Crosby. „Trvalo nám tři zápasy, než jsme začali hrát svou hru. Na tomhle výkonu se dá určitě stavět. Jedeme teď domů a nebude to jednodušší. Tahle výhra je ale povzbuzující,“ doplnil.
Na první branku v Ottawě se čekalo až do 36. minuty, ve které se prosadil útočník Caroliny Taylor Hall. Ještě ve druhé třetině kontroval z přesilové hry Drake Batherson. Hosty nasměroval k výhře v 50. minutě Logan Stankoven, který skóroval v každém ze čtyř utkání série. Postup zpečetil dvěma góly při risku domácích bez gólmana Sebastian Aho. Poprvé za stavu 2:1 a podruhé po trefě Dylana Cozense na 2:3.
Carolina v sérii ani jednou neprohrávala a ubránila 20 z 21 oslabení. Jediný gól v něm inkasovala právě v zápase číslo čtyři, ve kterém ale dokonce třikrát odolala ve hře tří proti pěti. Navíc klíčový gól na 2:1 vstřelil Stankoven v početní výhodě.
„Speciální týmy udělaly v sérii rozdíl,“ řekl obránce Caroliny Sean Walker. Trenér Hurricanes Rod Brind'Amour vyzdvihl také výkony brankáře Frederika Andersena, který inkasoval v sérii pouze pětkrát. Dánský gólman byl pokaždé mezi třemi hvězdami utkání, z toho dvakrát byl vyhlášen nejlepším hráčem. „Lépe jsem ho za nás snad neviděl chytat,“ ocenil kouč.
Ottawa prohrála v sérii dvakrát o gól a dvakrát o dvě branky. „Je to srdcervoucí,“ řekl kapitán týmu Brady Tkachuk. „Série byla těsná. Mají skvělý tým, který hraje tvrdě a moc prostoru vám nedá. Každý v naší kabině ale nechal na ledě absolutně všechno, abychom sérii protáhli,“ podotkl. Senators vypadli z play-off stejně jako loni v prvním kole. Podle trenéra týmu Travise Greena se ale ve srovnání s minulou sezonou zlepšili.
Dallas vedl 1:0 a 2:1 trefami z přesilových her, které využili Jason Robertson a Miro Heiskanen. Na straně Minnesoty se prosadili Brock Faber a Marcus Foligno, který vyrovnal v 55. minutě na 2:2. Zápas rozhodl v čase 79:31 tečí domácí útočník Matt Boldy.
Výsledky play-off NHL
Východní konference – 4. zápasy:
Ottawa – Carolina 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Branky: 38. Batherson, 59. Cozens – 58. a 59. Aho, 36. Hall, 50. Stankoven. Střely na branku: 27:30. Diváci: 18 793. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Aho (oba Carolina), 3. Batherson (Ottawa). Konečný stav série: 0:4.
Philadelphia – Pittsburgh 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Branky: 36. Barkey, 48. Konecny – 15. Crosby, 22. Rakell, 45. Letang, 60. Dewar. Střely na branku: 30:21. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 58:15 minuty, inkasoval tři branky z 20 střel a úspěšnost zásahů měl 85 procenta. Diváci: 20 053. Hvězdy zápasu: 1. Letang (Pittsburgh), 2. Konecny (Philadelphia), 3. Crosby (Pittsburgh). Stav série: 3:1.
Západní konference – 4. zápas:
Minnesota – Dallas 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 – 1:0)
Branky: 14. Faber, 55. M. Foligno, 80. Boldy – 6. J. Robertson, 40. Heiskanen. Střely na branku: 43:45. Diváci: 19.274. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Wallstedt, 3. Faber (všichni Minnesota). Stav série: 2:2.