Čtyři góly v jeho brance, přesto důležitá výhra. Hokejisté Anaheimu s Lukášem Dostálem v brance vyhráli divokou přestřelku v Edmontonu 6:4 a sérii 1. kola play-off NHL srovnali na 1:1. Philadelphia porazila Pittsburgh 5:2 a už jen jedno vítězství ji v NHL dělí od postupu do 2. kola play-off. Daniel Vladař zapsal 28 úspěšných zákroků, zápas ale dohrával s naraženou rukou a podle zámořských médií je jeho start ve čtvrtém duelu nejistý.
Dostál inkasoval čtyřikrát z 33 střel hokejistů Oilers. Poprvé ho v 9. minutě překonal Leon Draisaitl. Ducks to motivovalo k velkému obratu a v 26. minutě už vedli o dva góly. Snížit na 2:3 se po polovině utkání podařilo obránci Connoru Murphymu, jenže dvougólový náskok vrátil hostům Ryan Poehling. Po Zachovi Hymanovi vyrovnal na 4:4 v čase 53:51 debutující německý útočník Josh Samanski. O prvním úspěchu Ducks v sérii i první Dostálově výhře v kariéře v play-off rozhodl svým druhým gólem večera Cutter Gauthier. Poehling pečetil výsledek do prázdné branky.
V sestavě Anaheimu chyběl kapitán Radko Gudas, jehož trápí zranění v dolní části těla.
Osmadvacetiletý Vladař se poprvé ve vyřazovacích bojích představil na domácím ledě a inkasoval už v 5. minutě. Při početní převaze Penguins se střelecky prosadil Jevgenij Malkin. Dal 15. gól proti Flyers během play-off a dorovnal rekordmany Sidneyho Crosbyho a Waynea Gretzkého v počtu branek vstřelených Philadelphii.
„Když jste v takové situaci jako my, už není prostor na další chyby. To je realita. Potřebujeme vyhrávat a na to se teď musíme soustředit,“ řekl kapitán Penguins Crosby, který si u Malkinova gólu připsal asistenci. Celkově má v play-off už 202 bodů a v historických tabulkách NHL se posunul před Jaromíra Jágra na páté místo.
Domácí zlomili zápas ve druhé třetině, dali tři góly během šesti minut a otočili na 3:1. Skórovali Trevor Zegras, Rasmus Ristolainen a Nick Seeler. U Zegrasovy branky asistoval i devatenáctiletý Porter Martone, jenž bodoval i ve třetím zápase série, což se mu podařilo jako čtvrtému nováčkovi NHL za posledních 25 let. Před ním to dokázali jen Kirby Dach, Patrik Laine a právě Crosby.
Jiskru naděje pro Pittsburgh přinesla další přesilová hra, kterou v 50. minutě zúročil zkušený zadák Erik Karlsson. Vladař, udržující v letošních vyřazovacích bojích úspěšnost zákroků nad 94 procenty, už další puk za záda nepustil, naopak jeho spoluhráči se prosadili ještě dvakrát a jsou blízko postupu do čtvrtfinále. To by se Philadelphii podařilo poprvé od roku 2020.
Zda u toho bude Vladař, je zatím nejisté. Ve třetí třetině ještě za stavu 3:1 vybruslil po srážce se soupeřem v brankovišti v přerušené hře za branku a v předklonu si držel pravou ruku. S novináři po utkání nemluvil a zamířil na ošetření. „Má to naražené. Uvidíme, jak na tom bude zítra. V tuto chvíli ještě nevím, jak moc zlé to je,“ řekl trenér Flyers Rick Tocchet.
Souboj mezi Minnesotou a Dallasem se protáhl do druhého prodloužení a nakonec ho ovládli Stars 4:3. V sérii tak tým s Radkem Faksou vede 2:1. Český útočník odehrál téměř 19 minut, zblokoval pět střel a zapsal dva hity.
Dallas vedl ve 14. minutě 2:0 po gólech Mikko Rantanena a Jasona Robertsona, jenže ve druhé třetině Minnesota skóre otočila na 3:2. Do prodloužení poslal zápas při přesilovce Matt Duchene, a když prvních nastavených 20 minut nerozhodlo, stal se v čase 92:10 hrdinou v další početní převaze Wyatt Johnston. V sérii skóroval již potřetí, celkově si v play-off připsal dvaadvacetiletý útočník už šestý vítězný gól.
1. kolo play-off NHL:
Východní konference – 3. zápas:
Philadelphia – Pittsburgh 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Branky: 26. Zegras, 30. Ristolainen, 32. Seeler, 53. Cates, 59. Tippett – 5. Malkin, 50. E. Karlsson. Střely na branku: 29:30. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, z 30 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta. Diváci: 19 937. Hvězdy zápasu: 1. Couturier, 2. Zegras, 3. Ristolainen (všichni Philadelphia). Stav série 3:0.
Západní konference – 2. zápas:
Edmonton – Anaheim 4:6 (1:1, 2:3, 1:2)
Branky: 9. Draisaitl, 32. Murphy, 38. Hyman, 54. Samanski – 13. a 56. C. Gauthier, 36. a 59. Poehling, 23. Trouba, 26. Killorn. Střely na branku: 37:28. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 59:20 minut, z 37 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 89,2 procenta. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. C. Gauthier, 2. Killorn (oba Anaheim), 3. Samanski (Edmonton). Stav série 1:1.
Západní konference – 3. zápas:
Minnesota – Dallas 3:4 ve druhém prodl. (1:2, 2:0, 0:1 – 0:0, 0:1)
Branky: 19. M. Johansson, 25. Eriksson Ek, 38. McCarron – 2. Rantanen, 14. J. Robertson, 51. Duchene, 93. W. Johnston. Střely na branku: 31:36. Diváci: 19 244. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston, 2. Duchene (oba Dallas), 3. Eriksson Ek (Minnesota). Stav série: 1:2.