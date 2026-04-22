Boston vyhrál v 1. kole play-off NHL na ledě Buffala 4:2 a vyrovnali stav série na 1:1. K vítězství přispěli Pavel Zacha gólem a David Pastrňák dvěma přihrávkami. Jakub Dobeš neodvrátil 31 zákroky prohru Montrealu 2:3 v prodloužení na ledě Tampy Bay, která vyrovnala sérii na 1:1. Český brankář byl stejně jako Pastrňák vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
Nerozhodný stav 1:1 platí také mezi Vegas a Utahem, který vyhrál druhý zápas série 3:2 i díky devatenácti zákrokům Karla Vejmelky.
Pouze Colorado zvýšilo vedení v sérii na 2:0, poté co udolalo Los Angeles 2:1 v prodloužení. K výhře přispěl i Martin Nečas, který připravil v 57. minutě vyrovnávací gól.
Pastrňák je s pěti body (1+4) nejproduktivnějším hráčem play-off. Po jeho přihrávkách odskočil Boston v závěru prostřední třetiny z 1:0 na 3:0.
Nejdříve zvýšil kuriózně Morgan Geekie. Hostující kanonýr poslal z oblasti červené čáry puk vysokým obloučkem na Ukko-Pekku Luukkonena, jemuž kotouč po odrazu o led přeskočil lapačku a skončil v brance.
„Samozřejmě to byla moje chyba. Když dojde k něčemu podobnému a dostanu nějaký špatný gól, tak hlavní je, abych to v dalším průběhu napravil. To se mi nepodařilo. Čtyři branky je moc,“ uvedl Luukkonen. „Gól nám pomohl. Hráli jsme následující střídání častěji u nich v pásmu s pukem na hokejce,“ všiml si Geekie.
U další gólové akce vyslal Pastrňák v přesilové hře prudkou přihrávku do mezikruží, odkud usměrnil puk do branky Zacha. Zbývající dvě branky Bostonu vstřelil Viktor Arvidsson, první hvězda zápasu. Svou druhou trefou v zápase, který dal v čase 40:16, vyhnal Luukkonena z branky.
„Ráno jsme se bavili o tom, co je potřeba udělat, abychom byli lepší. To znamenalo být silnější v napadání, vytvářet si z toho více šancí. Jsem šťastný, že se to vyplatilo,“ řekl Zacha, jenž hraje s Arvidssonem v jedné formaci.
Buffalo, které v úvodním zápase otočilo ve třetině během necelých sedmi minut z 0:2 na 4:2, ještě zdramatizovalo závěr. Porážku zmírnili během 74 sekund Bowen Byram a Peyton Krebs.
Dobeš inkasoval jako první, když Brandon Hagel otevřel v deváté minutě skóre tvrdou ranou zpoza levého kruhu. Montreal otočil trefami Lanea Hutsona a Joshe Andersona a těsný náskok držel až do 53. minuty.
O vyrovnání se postaral domácí lídr Nikita Kučerov, který získal odražený puk, obkroužil branku a rychlý manévr zakončil u levé tyčky.
Předchozí utkání se také rozhodlo v prodloužení, ve kterém završil hattrick lídr Montrealu Juraj Slafkovský. Tentokrát zlomila zápas na svou stranu Tampa Bay, když se v 73. minutě prosadil precizním švihem z pravého kruhu J. J. Moser.
„Hráli trochu tvrději než my,“ uvedl Dobeš. „Cítil jsem, že jsou (po první prohře) přitlačeni ke zdi, a chtěli o to víc vyhrát. Každý z našeho týmu musí být příště lepší. Jsem nadšený, že teď budeme hrát doma a ukážeme jim, co umíme. Je to dobrá série. Těším se na pátek,“ doplnil český gólman.
O první branku na ledě Vegas se zasloužil i Tomáš Hertl, jemuž poslal v přesilové hře puk Mark Stone. Český útočník sváděl na hranici brankoviště souboj s obráncem Michajlem Sergačovem, od jehož brusle se odrazil kotouč za Vejmelkova záda.
Utah otočil skóre po trefách MacKenzieho Weeagara a Dylana Guenthera. Domácí, kteří úvodní zápas série vyhráli 4:2, odpověděli zásluhou Ivana Barbaševa.
Zápas rozhodl v 54. minutě z dorážky Logan Cooley a zařídil historicky první výhru Utahu v play-off. Zápis má sladký nádech i pro Vejmelku, který chytá ve vyřazovací části NHL poprvé a připsal si tak premiérovou výhru.
První gól v Coloradu padl až v 54. minutě, hostující útočník Artěmij Panarin se prosadil švihem z mezikruží. Domácí vyrovnali v čase 56:25. Nečas přihrál z pravé strany zpoza brankové čáry, puk prošel i mezi betony gólmana Antona Forsberga ke Gabrielu Landeskogovi a ten akci zakončil do prázdné branky.
Výhru Avalanche nad Kings zařídil v osmé minutě prodloužení Nicolas Roy. „Marty to udělal skvěle. Přes gólmana. Myslím si, že se jen snažil přenést hru na slabší stranu,“ popsal Landeskog vyrovnávací trefu.
„Marty mi pěkně poslal puk mezi betony a já jsem byl ve správný čas na správném místě. To se povedlo, fakt skvělá akce,“ rozplýval se kapitán týmu.
Výsledky 1. kola play-off NHL
Buffalo – Boston 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Branky: 54. Byram, 56. Krebs – 25. a 41. Arvidsson, 37. Geekie (Pastrňák), 38. Zacha (Pastrňák). Střely na branku: 36:26. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Swayman, 3. Pastrňák (všichni Boston). Stav série: 1:1.
Tampa Bay – Montreal 3:2 v prodloužení (1:1, 0:1, 1:0 – 1:0)
Branky: 9. Hagel, 53. Kučerov, 73. Moser – 17. L. Hutson, 39. J. Anderson. Střely na branku: 34:27. Brankář Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval tři branky z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 91,2 procenta. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Moser, 2. Vasilevskij (oba Tampa Bay), 3. Dobeš (Montreal). Stav série: 1:1.
Vegas – Utah 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Branky: 12. Stone, 36. Barbašev – 17. Weegar, 35. Guenther, 54. Cooley. Střely na branku: 21:29. Brankář Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, inkasoval dvě branky z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 90,5 procenta. Diváci: 17 871. Hvězdy zápasu: 1. Cooley (Utah), 2. Barbašev (Vegas), 3. Guenther (Utah). Stav série: 1:1.
Colorado – Los Angeles 2:1 v prodloužení (0:0, 0:0, 1:1 – 1:0)
Branky: 57. Landeskog (Nečas), 68. N. Roy – 54. Panarin. Střely na branku: 36:25. Diváci: 18 142. Hvězdy zápasu: 1. N. Roy, 2. Wedgewood (oba Colorado), 3. A. Forsberg (Los Angeles). Stav série: 2:0.