Česká reprezentace do 18 let narazí ve čtvrtfinále MS na Finsko, přímý přenos nabídne ČT sport

Poslední zápasy ve skupinách na mistrovství světa hráčů do 18 let určily nasazení pro play-off. Český výběr obsadil druhé místo v Bratislavě a ve čtvrtfinále se střetne s Finskem, které skončilo v Trenčíně třetí. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus ve středu od 12:00.
Svěřenci trenéra Jana Tomajka vstoupili do světového šampionátu skvěle, když na úvod porazili Američany 3:2 po prodloužení a poté také Švédy 2:1. Proti Němcům však zaváhali a po porážce 2:3 v prodloužení prakticky přišli o naději na první místo ve skupině. Nic na tom nezměnila ani závěrečná vysoká výhra nad Dány 9:1.
O konečné druhé příčce ve skupině rozhodl povedený finiš Američanů, kteří od počátečního nezdaru zůstali ve zbylých zápasech stoprocentní a zajistili si první místo o bod právě před českým týmem.
Češi se tak nemuseli na čtvrtfinále stěhovat. „Soupeře si moc vybírat nemůžeme. Soupeři jsou všichni kvalitní, myslím, že je to jedno,“ nechtěl kouč Tomajko hodnotit sílu severského týmu. „Hodně dohrávají souboje, jsou hodně tvrdí v soubojích. Bruslí, nejsou to moc hračičky na puku. Pak ale o sobě dávají vědět v soubojích v rohu a hodně to dohrávají,“ řekl na adresu Finů obránce Vojtěch Hora.
Druhou tabulku ovládli domácí Slováci před Kanaďany, Finy a Lotyši. Další dvojice v první fázi vyřazovacích bojů tak tvoří Slovensko s Dánskem, Kanada se Švédskem a Spojené státy s Lotyšskem. O udržení mezi elitou bude hrát Německo s Norskem.