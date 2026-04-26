Čeští hokejisté do 18 let po dvou vítězstvích a jedné porážce zakončili boje v základní skupině mistrovství světa vysokým vítězstvím nad Dánskem 9:1. Dvěma góly se pod českou výhru podepsali útočníci Dominik Řípa a Michal Šebesta. Pět bodů za branku a čtyři asistence si připsal obránce Václav Nedorost.
Svěřenci trenéra Jana Tomajka měli již před posledním utkáním v první části turnaje jistý postup do play-off; o tom, zda postoupí do čtvrtfinále z prvního, nebo z druhého místa, rozhodne pondělní souboj týmu USA s Německem. V současnosti mají Češi devět bodů, Američané sedm.
Tomajko se svými asistenty udělal po nečekané sobotní porážce s Německem (2:3 v prodl.) změny v sestavě. Vypadl zraněný obránce Kamas, v brance dostal šanci Psohlavec, v útoku nastoupil poprvé na šampionátu Holejšovský.
Do vedení se český tým dostal v 5. minutě, když se z úhlu prosadil Šebesta. V polovině první třetiny po teči Rumlovy střely skóroval Huk. Dánové sice o 47 sekund později zásluhou pohotového Althofa snížili, ale žádné drama se nekonalo.
Po střelecky chudé první části čeští hráči zvýšili aktivitu, na brankáře Navrbjerga vyslali 17 střel a postupně navýšili vedení. Dařilo se zejména nově složené čtvrté formaci.
Ve 23. minutě se prosadil Sedláček a v polovině utkání Holejšovský. Oba uspěli po identické situaci jako Huf, tečovali střely obránců. V Sedláčkově případě Byrtusovu, u Holejšovského si první asistenci připsal Ruml. Sedláček poté dal i druhý gól, když dorazil střelu Hufa, která orazítkovala obě tyčky.
Ještě gólově vydařenější byla z českého pohledu třetí třetina, ve které se Tomajkův výběr prosadil čtyřikrát. Nezastavilo ho ani střídaní dánských brankářů.
V závěru si dvě asistence připsal i kapitán a hlavní hvězda týmu Tomek, jenž stejně jako Hartl trefil i tyč. Blízko rekordnímu počtu pěti asistencí byl Nedorost, rozhodčí mu ale dodatečně připsali gól ve 44. minutě, u nějž byl původně jako autor uvedený Řípa.
Česko – Dánsko 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)
Branky a nahrávky: 5. Šebesta (Řípa, Nedorost), 11. Huk (Ruml, Nedorost), 23. Sedláček (Byrtus, Cífka), 30. Holejšovský (Ruml, Nedorost), 37. Sedláček (Huk), 41. Řípa (Nedorost, Řehák), 44. Nedorost (Hora, Řípa), 54. Tománek (Tomek), 58. Šebesta (Tomek) – 12. Althof (Degn, Heinsen). Rozhodčí: Sternat (Rak.), Stewart (Kan.) – Englisch (Něm.), Willie (USA). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 1635.
Sestava ČR: Psohlavec – Michálek, Vaněček, Nedorost, Ruml, Cífka, Byrtus, Hora – Trefný, Tomek, Tománek – Řípa, Řehák, Klaus – Hartl, Šichtař, Šebesta – Holejšovský, Huk, Sedláček. Trenér: Tomajko.