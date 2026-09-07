Češi zahájí MS v Německu duelem s posledními bronzovými medailisty

Harmonogram příštího mistrovství světa je venku. V prvním utkání se čeští reprezentanti střetnou s Nory, kteří na květnovém turnaji ve Švýcarsku brali senzační bronz po vítězství nad Kanaďany. Národní tým poté narazí na Kazachstán, USA, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a Kanadu.
Češi na květnovém šampionátu ve Švýcarsku duel s Nory nezvládli. V předposledním souboji v základní skupině svěřenci tehdejšího kouče Radima Rulíka podlehli Seveřanům 1:4. Od nové sezony povede národní tým trenérská dvojice Zdeněk Moták – Pavel Gross.
„Dát dohromady harmonogram mistrovství světa je jako skládat puzzle ze stovek dílků, kdy každý musí pasovat. Pokud se jeden zápas přesune, často se musí přesunout i několik dalších. Musí se sladit různé požadavky. Nyní je hotovo, což znamená, že konečně můžeme fanouškům představit, kdy a kde si mohou užít ty nejzajímavější momenty,“ řekl výkonný ředitel organizačního výboru mistrovství světa Claus Gröbner.
Turnaj se uskuteční v Düsseldorfu a Mannheimu. Zahajovací utkání mezi domácím Německem a obhájcem stříbra Švýcarskem bude 13. května hostit stadion fotbalistů Schalke 04 v Gelsenkirchenu. V aréně se hrál úvodní zápas světového šampionátu už v roce 2010, kdy Němci před rekordní návštěvou 77 803 diváků porazili hokejisty USA 2:1 v prodloužení. Finále se uskuteční 30. května v Düsseldorfu.
Program českých hokejistů na MS v roce 2027 ve skupině B v Düsseldorfu
Program českých hokejistů na MS v roce 2027 ve skupině B v Düsseldorfu
Pátek 14. května: 16:20 Česko – Norsko.
Sobota 15. května: 16:20 Kazachstán – Česko.
Pondělí 17. května: 20:20 USA – Česko.
Středa 19. května: 20:20 Česko – Maďarsko.
Sobota 22. května: 16:20 Dánsko – Česko.
Pondělí 24. května: 20:20 Česko – Slovensko.
Úterý 25. května: 20:20 Česko – Kanada.
„Gelsenkirchen se v roce 2010 zapsal do historie ledního hokeje. Tím, že se zahajovací zápas mistrovství světa 2027 v Německu vrací na toto kultovní místo, na tento hokejový odkaz navážeme. Duel mezi domácím Německem a úřadujícími vicemistry ze Švýcarska svede dohromady dvě hokejové velmoci a slibuje nezapomenutelný začátek turnaje,“ prohlásil dříve generální ředitel IIHF Matti Nurminen.
Pořadatelé zároveň spustili prodej denních balíčků vstupenek. „Vzhledem k velké poptávce během předprodeje zahajovacího zápasu očekáváme velký zájem i celkově,“ uvedl Gröbner. Lístky na jednotlivá utkání půjdou do prodeje v únoru.