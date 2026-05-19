Černoch: Aspoň jeden gól mi zůstal. Měly ale být dva

Jiří Černoch byl jednou z hlavních postav podepsaných pod českým vítězstvím nad Švédskem. Připsal si nakonec jeden gól, i když po utkání mluvil o tom, že měly být dva. O jednu branku jej připravili rozhodčí předčasným zapískáním.
„Myslel jsem si, že ten neuznaný gól bude platit, že se rozhodčí půjdou podívat na video a potvrdí ho. Přišlo mi, že to bylo s hvizdem, takové góly by platit měly, ale rozhodčí byl nekompromisní. U toho druhého jsem naopak čekal, že ho neuznají. Jsem rád, že mi aspoň jeden zůstal. A že se nám hlavně podařilo vyhrát,“ řekl Černoch.
Češi měli proti favoritovi velmi povedený vstup do utkání. Poprvé od šampionátu v roce 1987 dokázali výběru Tre kronor nasázet za první třetinu tři góly. A to ještě sudí svěřencům kouče Radima Rulíka jeden sebrali, když necitlivě zapískali v době, kdy volně ležící puk před gólmanem Magnusem Hellbergem právě Černoch uklidil z dorážky do švédské branky po akci Ondřeje Beránka.
Černoch dal v tu chvíli volný průchod emocím a zblízka křičel na rozhodčího, ale křivdu, kterou cítil, musel nakonec vstřebat. „Jen jsem řval, že to je gól, on mi odpovídal, že brankář měl puk pod kontrolou, což jsem věděl, že nebyla pravda. Nevím, jak to tady rozhodčí mají s videem... Ale vzápětí jsme dali další góly. Asi to tak mělo být. Už ten první nám hrozně pomohl, pak další dva. Bylo důležité, že nás verdikt rozhodčích nepoložil,“ poznamenal Černoch.
Nijak neskrýval, že když pak zastavil časomíru přesně po 26 odehraných minutách po zakončení souhry právě s Beránkem, začal se radovat právě proto, aby dosáhl návštěvy sudích u trestoměřičů a kontroly videa. „Bery se šel radovat, zkusil jsem to taky. A vyšlo to. Na střídačce pak zavládla ohromná úleva,“ prozradil Černoch.
„Bylo tam spoustu emocí, protože takové zápasy jsou, když to řeknu jednoduše, za odměnu. Dřete celou sezonu, abyste si je mohli zahrát. Před takovou kulisou, na tak velkém turnaji, proti takovým hráčům... A ještě zvítězit po takovém výkonu, který jsme předvedli, to je skvělé. Hrozně nám pomohl první gól, pak jsme dali další dva,“ doplnil Černoch.
Po porážce se Slovinskem (2:3 v prodloužení) bylo ještě o to důležitější uspět v konfrontaci s obhájci bronzu. „Extrémně důležité vítězství pro nás. Potřebovali jsme se vrátit na vítěznou vlnu, tato prohra pro nás byla strašně těžká. To je každá, ale tahle byla obzvlášť. O to důležitější ta výhra nad Švédskem je. Hráli jsme ještě lépe než v pátek. Někdy to ale tak je, že se vám proti silnějšímu soupeři hraje lépe,“ přemítal Černoch.
Kaňkou bylo vyloučení Jana Ščotky, který se postavil za Daniela Voženílka, když ho Albert Johansson po gólu Čechů na 3:0 atakoval ležícího na ledě hokejkou. Protihráči chtěl oplatit stejnou mincí, jenže namísto toho ho zasáhl tvrdě do hlavy hokejkou.
„Ohromně smolné pro něj.. Měl dvě tři střídání, já byl s ním na ledě. Hrál výborně. Ale je to zkušený hráč, on se z toho oklepe. Určitě nám na turnaji ještě pomůže. Je určitě dobře, když se postaví za spoluhráče. Nevím, nebudu rozebírat, jestli to byl faul na trest do konce zápasu. Určitě tam nebyl úmysl, nechtěl nikoho zranit, protihráč se zrovna předklonil,“ řekl Černoch.