Celebrini po prohře s Finy: Porážka bolí, měli jsme na víc

Kanada na letošním mistrovství světa ve Švýcarsku moc toužila odčinit šokující čtvrtfinálovou porážku s Dánskem z loňského šampionátu. Kolébka hokeje vyslala na turnaj do Fribourgu a Curychu velmi silný výběr a řada zvučných jmen udělala z týmu hlavního favorita na zlato. Kanaďané si o něj ale nezahrají, do finále prošli na jejich úkor Finové. Kapitán Macklin Celebrini přiznal, že není snadné prohru vstřebat.
Po období hojnosti v letech 2015 až 2023, během něhož byli z osmi turnajů MS čtyřikrát zlatí, třikrát stříbrní a jen jednou mimo stupně vítězů čtvrtí, nedosáhl zámořský celek na místenku ve finále potřetí za sebou.
Do semifinále vyhráli hráči s javorovým listem na hrudi všech osm zápasů, v pozdním sobotním večeru se však museli sklonit před Finy (2:4), ačkoliv vedli 2:1.
„Na tomto turnaji je spousta skvělých týmů... Ale tahle prohra opravdu bolí, protože si myslím, že jsme měli na víc. Potenciál téhle party byl ještě někde jinde,“ mrzelo vycházející hvězdu Celebriniho, jenž byl v roce 2024 jedničkou draftu NHL, v elitní lize má za sebou dvě skvělé sezony a už v 19 letech vedl Kanadu do boje s kapitánským „céčkem“ na dresu.
Kanaďané ale moc dobře věděli, že spílat mohou jen sami sobě. S Finy absolutně nezvládli druhou třetinu, vyslali během ní jen tři střely na branku a prohráli ji 0:3. Právě v prostředním dějství se zápas rozhodl.
„Bylo tam pár mentálních selhání a chyb, které nás stály zápas. Finové se drželi své hry, dělali celý zápas to samé. Věděli jsme, co budou hrát. Ale nemůžete takhle ztrácet puky a udělat takové chyby, jaké jsme udělali, protože dobře víte, že za to zaplatíte. Finové velmi dobře bránili, a když je necháte dát čtyři góly, je to těžké,“ uvedl Celebrini.
Po obratu Kanady z 0:1 na 2:1 se přitom zdálo, že vše směřuje k parádnímu vyvrcholení šampionátu. V boji o zlato na sebe mohly narazit dva neporažené celky.
A právě Kanadu měli mnozí za jediný tým, který může Švýcarům překazit cestu za prvním zlatem v historii MS. Nakonec se o to ale pokusí Finové.
„Když Finové vedou, jsou opravdu dobří v hlídání náskoku. Myslím, že když to bylo 2:1, měli jsme hru pod kontrolou. Jenže potom, jakmile jsme ve druhé třetině vedení ztratili, se soupeř dostal do pohody a opravdu tvrdě bránil. Když se je snažíte porazit, určitě nechcete jít touto cestou,“ poznamenal Sidney Crosby.
Pro dlouholetého kapitána Kanady, který se stal hrající legendou, jde o třetí velké zklamání v sezoně. Na olympijském turnaji v Miláně, kam se vrátily hvězdy z NHL po 12 letech, se musela Kanada vypořádat s finálovou porážkou s USA.
Crosby ji navíc nemohl ovlivnit, ve čtvrtfinále se zranil po souboji s Radkem Gudasem. Na klubové scéně pak musel spolknout neúspěch rovněž s velkým rivalem – jeho Pittsburgh vypadl na úvod play-off NHL s Philadelphií.
Teď je na něm, aby jako mentor ukázal Celebrinimu, jak postavit zklamané mužstvo na nohy a probudit v něm touhu porvat se v utkání o třetí místo proti Norsku (15:30) alespoň o bronz, ačkoliv se mnohdy říká, že Kanadu zajímá jedině zlato.
„Myslím, že všichni dobře chápeme situaci. Je to jedna z těch věcí souvisejících s tím, když na sebe obléknete tento dres – vnímáte a chápete hrdost, která s tím souvisí. Takže bez ohledu na to, jestli je to první zápas turnaje nebo zápas o bronz, chcete uspět. Jasně, vím, že každý je zklamaný, chtěli jsme hrát o zlato. Ale musíme akceptovat, že o zlato to nebude, a předvést dobrý výkon,“ zdůraznil Crosby.