Nadšení Sabres z play-off po dlouhých letech pokračuje. Boston ve třetím zápase prvního kola vyřazovací fáze NHL podlehl Buffalu 1:3 a v sérii prohrává 1:2 na zápasy. David Pastrňák ani Pavel Zacha v prvním domácím duelu série nebodovali. Naprázdno vyšel také Martin Nečas, Colorado ale i bez jeho příspěvku porazilo domácí Los Angeles i potřetí, tentokrát 4:2. K postupu do druhého kola má po třetí výhře nakročeno i Carolina.
Bruins po gólu Tannera Jeannota z 24. minuty vedli 1:0 a těsně před polovinou zápasu měli ideální příležitost svůj náskok zdvojnásobit. Viktor Arvidsson ale neproměnil trestné střílení a Buffalo jeho zaváhání potrestalo.
„Chycený nájezd byl rozhodně tím bodem, ve kterém jsme otočili vývoj zápasu,“ řekl trenér Sabres Lindy Ruff. Alex Lyon úspěšným zákrokem navázal na Dominika Haška a stal se teprve druhým brankářem v klubové historii, který v play-off zlikvidoval trestné střílení.
Minutu po zahozeném samostatném nájezdu srovnal Bowen Byram a v úvodu třetí třetiny otočil skóre zápasu Alex Tuch. V závěru pak pečetil druhou výhru Sabres v sérii Noah Östlund, který trefil odkrytou branku Bostonu. Dvaadvacetiletý švédský útočník ve svém prvním zápase v play-off zaznamenal i asistenci.
„Několik týdnů nehrál kvůli zranění a teď ve svém prvním startu v play-off zakončí zápas s bilancí 1+1. To je něco mimořádného. Jeho hokejová inteligence je úplně mimo tabulky, ale teď ukázal, že je to i bojovník. Odehrál fantastický zápas,“ pochválil švédského nováčka Tuch.
Boston bude v neděli doma usilovat o vyrovnání, jinak by se série stěhovala zpět do Buffala za stavu 1:3 a Sabres by ve své hale měli postupový mečbol. „Zápas hodíme za hlavu a připravíme se na další. Když je třeba, umíme zapnout, děláme to celý rok. Věřím, že to zvládneme i teď,“ řekl trenér Bostonu Marco Sturm.
Colorado v Los Angeles nasměroval za výhrou kapitán Gabriel Landeskog, který v šesté minutě otevřel skóre. Domácí Kings zásluhou Trevora Moorea srovnali, ale chvíli po polovině zápasu poslal vítěze základní části znovu do vedení Cale Makar a v polovině třetí třetiny ve vlastním oslabení zvýšil Artturi Lehkonen. Adrian Kempe ještě vykřesal pro domácí naději, ale při risku domácích bez brankáře zpečetil vítězství favorita Brock Nelson.
„Nebylo pro nás jednoduché vytvářet si šance, ale znovu se ukázalo, jak široký kádr máme. Není to jen o první formaci, která se neprosadila, ale o všech hráčích v kádru. Jednou to na sebe vezme jeden a podruhé zase někdo jiný,“ řekl spokojený trenér Colorada Jared Bednar.
O vítězství Caroliny rozhodl už v závěru druhé třetiny útočník Jackson Blake, který zlomil nerozhodný stav. Jeho tým ve druhé třetině přečkal pět vyloučení, domácí měli i minutu a půl dlouhou početní převahu dvou mužů na ledě, ale nevyužili ji.
„O výhru jsme přišli v přesilovkách, které nám vůbec nevyšly. Musíme z toho najít cestu ven,“ řekl kapitán Ottawy Brady Tkachuk. „Ubráněné oslabení 5 na 3 bylo asi hlavním důvodem naší výhry,“ konstatoval trenér Hurricanes Rod Brind'Amour.
1. kolo play-off NHL:
Východní konference – 3. zápasy:
Boston – Buffalo 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Branky: 24. Jeannot – 31. Byram, 45. Tuch, 59. Östlund. Střely na branku: 25:28. Diváci: 17 851. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Lyon (oba Buffalo), 3. Swayman (Boston). Stav série 1:2.
Ottawa – Carolina 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Branky: 37. Batherson – 6. Stankoven, 38. Blake. Střely na branku: 22:27. Diváci: 18 753. Hvězdy zápasu: 1. Stankoven, 2. Andersen (oba Carolina), 3. Batherson (Ottawa). Stav série 0:3.
Západní konference – 3. zápas:
Los Angeles – Colorado 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Branky: 26. T. Moore, 56. Kempe – 6. Landeskog, 33. C. Makar, 48. Lehkonen, 58. Nelson. Střely na branku: 26:23. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. Lehkonen (Colorado), 2. Laferriere (Los Angeles), 3. Makar (Colorado). Stav série 0:3.