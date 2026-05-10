Bojujeme o mistrovství a zároveň chceme růst jako tým, říká Tomášek před generálkou se Švýcary

Čeští hokejisté se chystají na poslední zkoušku před světovým šampionátem. V Ängelholmu změří síly se Švýcarskem na závěr Švédských her a celého ročníku Euro Hockey Tour. Svěřenci trenéra Radima Rulíka mohou napravit porážku s Finy (2:3) a ještě zabojovat o celkový triumf na turnaji. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 11:40.
Český tým podle Davida Tomáška před mistrovstvím světa stále piluje systém hry na velkém kluzišti a Finové k tomu byli další dobrý test. „Občas jsme tam měli skulinky, kdy jsme to nezvládli a góly z toho padly. Ale pracujeme na tom. Tyhle turnaje jsou od toho, aby se tým zlepšoval a učil se. Třeba nový systém a novou hru na větším hřišti. Bojujeme o mistrovství a zároveň chceme růst jako tým,“ konstatoval předloňský mistr světa z Prahy, který nechyběl na únorových olympijských hrách v Miláně.
Ve čtvrtek proti Švédsku jeho řada s Jakubem Flekem a Danielem Voženílkem odpočívala a teď opět dokázali, že se jim během přípravy v tomto složení daří. „Měli jsme nějaké šance už v Budějkách. Snažíme se taky zlepšovat, pracovat na věcech, které nám trenéři ukazují. Nikde není psáno, že budeme hrát spolu každý zápas, ale pokud už hrajeme spolu, snažíme si vyhovět. ‚Flíček‘ má rychlost, o tom se nemusíme bavit, my s ‚Vožuchem‘ se snažíme hrát na puku, být na něm silní. Já to možná trošku zajistit, když kluci napadají. Určitě se najdou momenty na videu, které by mohly být lepší, ale až na ten závěr docela dobrý zápas,“ dodal Tomášek.
Po utkání se Švédskem byl trenér Rulík rád za další dobrý test na velkém kluzišti 60x30 metrů. „To jsou týmy, které jsou velice silné na kotouči a v osobních soubojích. Udrží se na puku pod tlakem, jdou jim k tomu nohy. Oba týmy silově vybavené a mají výborné dovednosti, takže to není jednoduché. Ale naši hráči se s tím srovnávají. I když máme pasáže, kde ztrácíme, tak pak máme pasáže, kde to zvládáme. Dokážeme soupeře taky zamknout ve třetině a vytvořit si tlak a územní převahu,“ prohlásil.
S realizačním týmem měli po utkání s Finskem řešit sestavu na závěrečný duel se Švýcarskem. „Máme plán, sedneme si a buď ho dodržíme, nebo ho pozměníme. Bude to vyplývat z diskuse, kterou budeme mít směrem k tomu, které hráče budeme chtít v tom zápase hrát,“ dodal Rulík k plánům před posledním testem před startem mistrovství světa.