Patera: Dát si za cíl finále by bylo troufalé. Musíme jít do sezony s pokorou

Pokud chtějí karlovarští hokejisté dodržet trend z posledních sezon, v nichž pokaždé udělali krok navíc oproti předchozímu roku, potřebují postoupit do finále extraligového play-off. Vyhlásit sérii o zlato dopředu jako cíl by však byla z pohledu hlavního kouče Pavla Patery troufalost.
„My hlavně musíme jít do sezony s pokorou. A věřit ve vlastní síly. V extralize je deset dvanáct kvalitních týmů, které se budou chtít poprat o cokoliv. Ale byla by velká troufalost říct, že cílem je finále. Každý z těch 14 týmů chce být ve finále,“ uvedl Patera.
Čtyřiapadesátiletý bývalý vynikající útočník načne na střídačce Západočechů třetí sezonu. V minulé dovedl tým k bronzu, který znamenal pro klub první medaili po 17 letech od historického titulu.
Dobře si uvědomuje, že to už je minulost. A nedomnívá se, že by měl jeho tým poutat kvůli tomu větší pozornost soupeřů či přitahovat přehnaná očekávání.
„Já osobně si myslím, že druhé či třetí místo nikoho nezajímá. Vyhrály Pardubice. A budou favoritem i do příští sezony. Jestli jste třetí, nebo dvanáctí, to už v srpnu nikoho nezajímá. Nebo alespoň mě ne,“ prohlásil Patera, olympijský vítěz z Nagana a čtyřnásobný mistr světa.
Karlovarští v jarním semifinále podlehli Třinci 1:4, série však byla mnohem vyrovnanější, než vypovídá její výsledek. „Určitě je ale dobré vědomí toho, že i těm gigantům lze za určitých okolností čelit,“ přitakal Patera.
A stejně tak cenná pro tým byla i semifinálová zkušenost. „Když se vrátím k otázce na to třetí místo, tak už do té minulé sezony nám určitě pomohla ta předchozí účast v play-off, kam se Vary dostaly po 16 letech. Kluci už pak byli ve vyřazovací fázi zkušenější. Jen ale bohužel ne tak zkušení, abychom to dotáhli tam, kam chtějí všechny týmy,“ podotkl Patera.
Vynikajícímu úspěchu odpovídal jen malý počet změn v kádru. „Doufám, že jak jsme udrželi z velké většiny kádr pohromadě, tak budeme silní. Předešlé dva roky bylo změn dost. Hráči, s nimiž byla spokojenost, tady zůstali. Stane se, že někdo odejde, i když byste ho chtěli, ale to se prostě stává. S doplněním a s kádrem jsme spokojení,“ pochvaloval si Patera.
Záměrem bylo posílit především obranu, kterou vyztužili Američan Daniel Brickley či Finové Elmeri Eronen a Tobias Winberg. „Já si myslím, že v útoku jsme širocí i kvalitní. Chtěli jsme obranu maličko obměnit, což se povedlo. Chtěli jsme ji zkvalitnit v defenzivní i ofenzivní části, také abychom byli malinko větší a důraznější do play-off,“ vysvětlil Patera.
„Po zahraničních posilách jsme sáhli s ohledem na to, co nabízel trh. Jsme český klub, takže bychom samozřejmě chtěli kvalitní české hráče, ale ty vezmou spíše movitější týmy, než jsme my,“ řekl Patera.
Velkou ztrátou byl návrat lotyšského beka Janise Jakse do Litvínova. „Je to velmi kvalitní hráč hlavně do ofenzivy a přesilovek, ale také je daný nějaký rozpočet a do toho jsme se bohužel nevešli. Takhle to je. Zda bych si přál ho tady mít? Přál bych si tady mít McDavida,“ hlásil s úsměvem Patera. „Nemůžeme chtít všechno. Myslím, že i tak máme ten kádr hodně silný.“
K dispozici má nového asistenta, Davida Moravce nahradil Miloslav Hořava mladší. „S Davidem jsme byli tři roky, posunul se na hlavního trenéra (u juniorů Slavie), já jsem si našel Miloše a jsem za něho strašně rád. Věřím, že se to potvrdí i v budoucnu, jak bude pracovat s beky i celým týmem. Doufám, že budeme po všech stránkách kvalitnější,“ řekl Patera.
S Hořavou se dobře znají. „Byla to hodně přirozená volba. Vždy jsme si vyhovovali jak po herní stránce, tak i po té lidské. Vím, že si budeme vyhovovat i jako trenéři. Myslím, že máme úplně stejný pohled na hokej. A chceme dát týmu, co v nás je. Těžko mohu tu spolupráci hodnotit po jednom tréninku, ale jsem přesvědčený o tom, že ‚Hořák‘ nám má hodně co dát,“ uvedl Patera.
„Myslím, že jsou si hodně podobní s tátou. Nevím, zda má Miloš rád ta neustálá srovnání s ním, ale něco z něho má stoprocentně,“ dodal Patera s připomínkou respektovaného kouče Miloslava Hořavy staršího.