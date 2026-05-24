Asi nejtěžší zápas z těch tří, co jsem chytal, hodnotil Kořenář a děkoval fanouškům

Josef Kořenář pomohl i ve třetím odchytaném zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku českému týmu k výhře. Pod triumf 3:2 nad Slovenskem se zapsal 28 zákroky a celkově si připsal ve čtrnáctém reprezentačním utkání dvanácté vítězství. Český brankář se dle svých slov soustředí na svůj výkon bez ohledu na předchozí výsledky, za atmosféru děkoval fanouškům.
Loni v Herningu a Stockholmu debutoval gólman pražské Sparty jako nechytající trojka, ve Švýcarsku už dostal šanci, aby ukázal své umění. Daří se mu to měrou vrchovatou, národnímu týmu vychytal v těchto zápasech plný počet devíti bodů.
„Říkal jsem to i minule, jdu zápas po zápase. I kdybychom třikrát prohráli, do čtvrtého jdu stejně, jak kdybychom všechno vyhráli. U mě to nerozhoduje,“ řekl Kořenář. V souboji bývalý federálních partnerů chytal poprvé.
„Bylo to vyhrocené, ale myslím, že s respektem, že se nedělo nic vážného. Asi nejtěžší zápas z těch tří, co jsem chytal. Asi i tím, že jsou to naši sousedi, máte to trošku v hlavě. Výborný zápas, díky fanouškům, kteří přijeli, to bylo úžasné.“
Jeho výkon ocenil i kouč Radim Rulík. „Byl to jeden z těch nejlepších. Všechny ty tři nejlepší proběhly v posledním týdnu, jsem rád, že nám to docela jde. Vítězství je vždycky super,“ řekl Kořenář.
Neviděl žádnou výhodu v tom, že řadu Slováků zná z extraligy. „Oni zase znají mě, je to taková výhoda i nevýhoda na obě strany. Dostali jsme dva góly z dorážek, první smolný, druhý snad na čtyřikrát. Aspoň jeden z nich jsme nemuseli dostat, ale hlavně, že jsme jich dali více než oni,“ podotkl Kořenář.
Ve druhé třetině prožil nepříjemný okamžik, po kterém zůstal dlouho ležet na ledě. „Dostal jsem na klíční kost a do krku. Trošku mě to bolí. Koukneme na to s doktorem, ale doufám, že to nebude nic vážného,“ prohlásil.
Mrzel ho druhý inkasovaný gól, kdy za něho Martin Chromiak nakonec dotlačil puk po sérii dorážek. „Samozřejmě jsou čtyři dorážky hodně. Určitě si to řekneme na poradě. Bohužel, stalo se. Mně tím trošku naskočila procenta, když to byla čtvrtá střela. Ale gól je gól a nemělo by se to stávat,“ konstatoval Kořenář.
Slováci, kteří dosud na turnaji neprohráli, přestříleli český tým 30:18. „Hráli agresivně, snažili se nám dostat pod kůži. Párkrát se to vyhrotilo, myslím, že to byla možná trochu jejich taktika. My jsme si ale řekli, že vůbec do takových situací nepůjdeme a snažili jsme si držet chladnou hlavu. Kristián Pospíšil se nechal vyloučit a my jsme v přesilovce dali gól na 2:1. Řekli jsme si na poradě, ať nejsme agresivní. A za mě to byl jasný faul,“ uvedl Kořenář.
Dopředu si rozhodně nemyslel, že bude zápas jednodušší. „Nikdo nebyl favorit. Myslím si, že oba týmy jsou na velmi vysoké úrovni. Rozhodlo se tak, jak rozhodlo. Neříkám, že jsme byli lepší, nebo horší, ale vyhráli jsme,“ pochvaloval si Kořenář.
Zápas v čase 52:02 rozhodl kapitán Roman Červenka, který usměrnil po přihrávce Martina Kauta puk za záda Samuela Hlavaje bruslí. „Nechci říct, že jsem věděl, že bude platit. Ale tušil jsem, že ano. Červus roztáhl nohy, vypadalo to, že dá patičku, ale když se takhle dotáhnete, musíte se nějak dostat zpátky. Šikovně nastavil nohy a trefilo ho to. Štěstí pro nás,“ uvedl Kořenář.
V hale bylo hodně teplo. „Venku bylo extrémní vedro, na zimáku to bylo taky znát. Hodně lidí, možná vyprodáno, skvělá atmosféra,“ uvedl Kořenář a děkoval spoluhráčům, že v závěru při power-play soupeře ani neměl moc práce. „Podle mě jsem neměl ani jeden zákrok, aspoň myslím. Všechno jsme zblokovali,“ dodal Kořenář.