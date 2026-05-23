MS v hokeji 2026MS v hokeji 2026
MS v hokeji 2026
Všechna utkání na ČT sport a ČT sport Plus
Program a výsledkyAktualityVideaAZ kvíz
Hokej

Puk jsem si chtěl původně zastavit. Přiklonilo se ke mně štěstí, popsal klíčový gól bruslí Červenka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

V klíčový moment se opět ukázal jako správný kapitán. Český tým ve federálním derby se Slovenskem hrál nerozhodně 2:2, když Roman Červenka chytře nastavil brusli do pobídky Martina Kauta a nasměroval mužstvo ve Fribourgu k důležitému vítězství 3:2.

Slováci byli od druhé třetiny aktivní a nakonec na střely zvítězili 30:18. „Spokojenost především s výsledkem než s výkonem. Je tam spoustu věcí, který je potřeba zlepšovat,“ řekl Červenka.

V 53. minutě lídr národního týmu nastavil brusli do pokusu pardubického parťáka Martina Kauta. Situaci šli rozhodčí přezkoumat na video, ale poté gól uznali. „Chtěl jsem si puk spíš jakkoliv zastavit a dostat ke mně. Měl jsem nějak zaháklou hokejku, nebo mi ji držel protihráč. Puk jsem si chtěl původně zastavit a takto to vyšlo. Přiklonilo se ke mně trochu štěstí,“ uvedl kapitán.

Nahrávám video
Ohlasy českých hokejistů po vítězství nad Slovenskem
Zdroj: ČT sport

Vstřelil svůj druhý gól na turnaji a celkově 67. v národním týmu. „Cítil jsem, že jsem do toho nekopl, ale samozřejmě na tom videu to pak může vypadat jinak. Přál jsem si, aby byl gól uznaný a jsem rád, že pomohl týmu k vítězství,“ prohlásil Červenka.

Nahrávám video
Sestřih utkání Slovensko – Česko
Zdroj: ČT sport

První formace složená z Červenky, Sedláka a Kauta mohla dát i třetí branku v utkání. Opoře Pardubic ale střela nesedla a přestřelil branku Samuela Hlavaje. „Nechci se nějak vymlouvat, ale puk se mi nějak postavil. Bylo tady strašný vedro. Led byl opravdu špatný. No, netrefil jsem to,“ popsal Červenka.

Cenil si i toho, že se tým nenechal strhnout emocemi. „Počítali jsme s tím, spoustu kluků známe z extraligy. Se štěstím jsme využili přesilovku, kdy se nechali vyloučit. V takto důležitým zápase je potřeba nervy udržet,“ dodal Červenka.

Čtěte také

SESTŘIHČervenka fotbalově rozhodl federální derby a přiblížil národní tým k čtvrtfinále

23. 5. 2026

Červenka fotbalově rozhodl federální derby a přiblížil národní tým k čtvrtfinále
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.