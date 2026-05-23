Puk jsem si chtěl původně zastavit. Přiklonilo se ke mně štěstí, popsal klíčový gól bruslí Červenka

V klíčový moment se opět ukázal jako správný kapitán. Český tým ve federálním derby se Slovenskem hrál nerozhodně 2:2, když Roman Červenka chytře nastavil brusli do pobídky Martina Kauta a nasměroval mužstvo ve Fribourgu k důležitému vítězství 3:2.
Slováci byli od druhé třetiny aktivní a nakonec na střely zvítězili 30:18. „Spokojenost především s výsledkem než s výkonem. Je tam spoustu věcí, který je potřeba zlepšovat,“ řekl Červenka.
V 53. minutě lídr národního týmu nastavil brusli do pokusu pardubického parťáka Martina Kauta. Situaci šli rozhodčí přezkoumat na video, ale poté gól uznali. „Chtěl jsem si puk spíš jakkoliv zastavit a dostat ke mně. Měl jsem nějak zaháklou hokejku, nebo mi ji držel protihráč. Puk jsem si chtěl původně zastavit a takto to vyšlo. Přiklonilo se ke mně trochu štěstí,“ uvedl kapitán.
Vstřelil svůj druhý gól na turnaji a celkově 67. v národním týmu. „Cítil jsem, že jsem do toho nekopl, ale samozřejmě na tom videu to pak může vypadat jinak. Přál jsem si, aby byl gól uznaný a jsem rád, že pomohl týmu k vítězství,“ prohlásil Červenka.
První formace složená z Červenky, Sedláka a Kauta mohla dát i třetí branku v utkání. Opoře Pardubic ale střela nesedla a přestřelil branku Samuela Hlavaje. „Nechci se nějak vymlouvat, ale puk se mi nějak postavil. Bylo tady strašný vedro. Led byl opravdu špatný. No, netrefil jsem to,“ popsal Červenka.
Cenil si i toho, že se tým nenechal strhnout emocemi. „Počítali jsme s tím, spoustu kluků známe z extraligy. Se štěstím jsme využili přesilovku, kdy se nechali vyloučit. V takto důležitým zápase je potřeba nervy udržet,“ dodal Červenka.