České Budějovice díky hattricku dánského střelce Nicka Olesena zvítězily v 21. kole extraligy v Brně 4:2. Pardubice v taháku neděle porazily Spartu 3:1 a stáhly náskok vedoucího Třince na šest bodů. Litvínov po čtyřech zápasech uspěl na ledě Kladna, v nájezdech mu zajistil druhý bod Janis Jaks. Vítkovice se dočkaly tříbodového vítězství nad Hradcem Králové po více než čtyřech letech, dvěma góly k tomu přispěl Tomáš Pavelka. Plzeň udolala Karlovy Vary v prodloužení, rozhodl Lukáš Strnad. Liberec díky čtyřem brankám ve druhé třetině přehrál Mladou Boleslav 5:2.
Pardubice – Sparta 3:1
Dynamo zdolalo svého velkého rivala i podruhé v tomto ročníku. Útočník Jáchym Kondelík se na výhře Východočechů podílel gólem a asistencí. Pardubice skórovaly v každé ze třetin, v utkání využily dvě přesilovky, za hosty se až při tříbrankovém manku prosadil Michal Řepík.
Brno – České Budějovice 2:4
Motor si proti Brnu připsal třetí výhru z posledních čtyř utkání. Výrazně se na ní podílel dánský reprezentant Nick Olesen, který zaznamenal hattrick a se 13 trefami se vyhoupl do čela tabulky střelců. Kometa nenavázala na páteční výhru z Mladé Boleslavi a prohrála třetí utkání z posledních čtyř.
Plzeň – Karlovy Vary 2:1 PP
Indiáni se po páteční domácí porážce s Pardubicemi vrátili na vítěznou vlnu, vyhráli šestý z posledních sedmi zápasů. Po bezbrankové úvodní třetině dostal v západočeském derby domácí do vedení ve 26. minutě Carter Robertson, ale hostující kapitán Jiří Černoch ve 33. minutě vyrovnal. Po třetí bezgólové části nakonec zaznamenal vítěznou trefu až v 65. minutě Lukáš Strnad a potvrdil osmý bonusový plzeňský bod z devíti pokusů v této sezoně.
Liberec – Mladá Boleslav 5:2
Bílí Tygři posedmé za sebou, souboj s Mladou Boleslaví ovládli počtvrté v řadě. Bruslaři si připsali pátou prohru z posledních šesti startů, přestože po první třetině vedli. Severočeši ale dokázali ve druhé části čtyřmi góly v rozmezí čtyř minut a 39 sekund vývoj otočit. Dvě branky vítězů vstřelil Radan Lenc, třemi asistencemi se zaskvěl další útočník Tomáš Filippi.
Kladno – Litvínov 2:3 SN
Chemici ztratili na ledě Kladna dvoubrankové vedení, přesto nakonec uspěli po samostatných nájezdech a v aréně Rytířů uspěli po čtyřech nezdarech. V nájezdech rozhodl o výhře Severočechů lotyšský obránce Janis Jaks.
Vítkovice – Hradec Králové 4:1
Vítězstvím 4:1 ukončily Vítkovice sérii dlouhodobých neúspěchů v soubojích s Hradcem Králové. Východočechy zdolali v normální hrací době po 24 utkáních. Dvěma góly se na tom podílel bývalý královehradecký obránce Tomáš Pavelka.
Výsledky 21. kola hokejové extraligy
Výsledky 21. kola hokejové extraligy
Dynamo Pardubice – Sparta Praha 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 18. Kondelík (Červenka, M. Tourigny), 27. Košťálek (Tomášek, M. Stránský), 41. Kelemen (T. Nosek, Kondelík) – 43. Řepík (Shore, N. Seppälä). Rozhodčí: Květoň, Ondráček – Frodl, Thuma. Vyloučení: 4:5, navíc Kelemen – J. Pospíšil oba 5 min. Využití: 2:0. Diváci: 10 051.
Rytíři Kladno – HC Litvínov 2:3 po nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 29. A. Rulík (Ojamäki, Vigneault), 43. Kubík (Pietroniro, F. Přikryl) – 16. D. Kaše (Jaks, Šprynar), 29. Svozil (D. Kaše), rozhodující nájezd Jaks. Rozhodčí: Mejzlík, Hacaperka – Zíka, Maňák. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 4285.
HC Vítkovice – Hradec Králové 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 11. J. Zbořil, 14. T. Pavelka (Cienciala, Abdul), 30. Nellis (Š. Stránský, Kalus), 33. T. Pavelka (Š. Stránský, Hrachovina) – 47. Pilař (P. Moravec, L. Král). Rozhodčí: Stano (SR), Šír – Blažek, Lederer. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 3595.
HC Plzeň – Energie Karlovy Vary 2:1 v prodloužení (0:0, 1:1, 0:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 26. Robertson (Lalancette, Schleiss), 65. L. Strnad (Lalancette, Robertson) – 33. Černoch (Eronen, Egle). Rozhodčí: Pražák, Zeliska – Hynek, Štěpánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 5095.
Kometa Brno – Motor České Budějovice 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 14. Kollár (Flek), 49. Ilomäki (Gulaši, A. Zbořil) – 7. Bell (McCormack), 26. N. Olesen (Štencel, J. Koláček), 30. N. Olesen, 55. N. Olesen (Bulíř, Lantoši). Rozhodčí: Vrba, Schenel – Augusta, Rampír. Vyloučení 4:3. Bez využití. Diváci: 7048.
Bílí Tygři Liberec – BK Mladá Boleslav 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 30. R. Šimek (Filippi), 33. Rychlovský (T. Galvas, Filippi), 34. Lenc (Sandberg, Filippi), 35. M. Ivan (Ahac, A. Musil), 59. Lenc (Ahac, Zile) – 4. Jandric (F. Pavlík, Gavars), 40. Fořt (Skalický, Zámorský). Rozhodčí: Barek, Jaroš – J. Svoboda, Hnát. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1. Diváci: 6097.