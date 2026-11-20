O překvapení 20. kola extraligy se postaral Litvínov. Doma přehrál lídra z Třince 5:2 a třemi body za dva góly a asistenci se blýskli David Kaše s Matějem Maštalířským. Karlovy Vary zdolaly Vítkovice 3:2 a v duelu věnovaném školákům se Mattoni Arena zcela zaplnila 5809 diváky. Třemi body za gól a dvě asistence se na výhře Západočechů podílel lotyšský útočník Haralds Egle. Pardubice i díky dvougólovému Jakubu Laukovi otočily utkání v Plzni. Vítězstvím 4:3 indiánům ukončili jejich pětizápasovou sérii výher.
Energie vyhrála zápas pro školáky
Karlovy Vary uspořádaly zápas pro školáky se začátkem v poledne ve všední den potřetí. V roce 2024 přivítaly České Budějovice a prohrály 1:2 v prodloužení, loni hostily Třinec a vyhrály 2:1.
Energii se podařil vstup do utkání. Po 74 sekundách se trefil zpoza levého kruhu pod horní tyč Egle. Ve 27. minutě Karlovy Vary využily početní výhodu. Egle uvolnil na levé straně Jonese, který z úhlu zamířil do odkryté branky.
V čase 44:21 už to bylo 3:0. Tomek si vyměnil puk s Eglem a z pravého kruhu zamířil k protější tyči. Ostravané se ale brzy vrátili do hry. Ve 49. minutě zužitkoval Hladonik v přečíslení Šírův pas a o 119 sekund později se bývalý hráč Energie prosadil i podruhé v utkání. Po Zbořilově přihrávce vystřelil z pozice mezi kruhy a puk si nešťastně srazil do vlastní branky Eronen. V 59. minutě Zbořil při power-play trefil jenom horní tyčku, Energie tak těsnou výhru udržela. Předposlední Vítkovice prohrály třetí z uplynulých čtyř duelů.
BYD Energie Karlovy Vary – HC Vítkovice Ridera 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
BYD Energie Karlovy Vary – HC Vítkovice Ridera 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 2. Egle (Mamčics, Jones), 27. Jones (Egle, P. Tomek), 45. P. Tomek (Egle) – 49. Hladonik (Šír, Holland), 51. Hladonik (J. Zbořil)
Rozhodčí: Ondráček II, Pilný – Maňák, Ondráček I. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 5809 (vyprodáno).
Krádež bodů proti Třinci režíroval David Kaše
Litvínov si na domácím Zimním stadionu Ivana Hlinky vyšlápl na vedoucí Třinec a vyhrál 5:2. Severočeši zabrali po čtyřech porážkách, při kterých nezískali ani bod. Oceláři naopak neuspěli poprvé po sérii čtyř vítězství, celkově to byla pro lídra tabulky teprve čtvrtá prohra z 21 utkání v sezoně. Čtyřmi body za dva góly a dvě asistence se blýskl David Kaše, o jeden gól méně zaznamenal Matěj Maštalířský.
V barvách Litvínova si odbyl premiéru útočník Ondřej Najman, jehož Severočeši získali z pražské Sparty. Kaše si připsal i jeden milník, když uvolnil Coskeyho, který vyzrál na Kacetla bekhendovým blafákem. Pro Kašeho to byl 200. bod v extralize. Klíčovou trefu zapsal v 35. minutě, kdy vrátil Litvínovu dvoubrankový náskok, po Sukeľově přihrávce překonal Kacetla mezi betony.
HC Verva Litvínov – HC Oceláři Třinec 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
HC Verva Litvínov – HC Oceláři Třinec 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 2. Maštalířský (Baláž), 7. Coskey (D. Kaše, Jaks), 35. D. Kaše (M. Sukeľ), 59. D. Kaše (Maštalířský, S. Svozil), 60. Maštalířský (D. Kaše) – 19. Daňo (Kurovský, L. Hudáček), 55. D. Voženílek (P. Koch, M. Adámek). Rozhodčí: Barek, Jaroš - Frodl, Špůr. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4743.
Lauko pomohl dvěma góly k obratu v Plzni
Pardubice zvítězily na ledě Plzně 4:3, zdolali svého soupeře i podruhé v sezoně a ukončili jeho pětizápasovou sérii výher. Po rušné úvodní šestiminutovce, kdy padly čtyři branky, se ujali domácí po první třetině vedení 3:2, jenže hosté v prostřední části vyrovnali a nakonec vítězný gól Dynama zaznamenal ve 44. minutě svojí druhou trefou v utkání Jakub Lauko.
Rozhodující trefu zaznamenal Lauko v úvodu závěrečné dvacetiminutovky. Domácí nezvládli přesilovou hru a po jejím skončení Kelemenovu dlouhou přihrávku využil Lauko vracející se z trestné lavice k trefě na 4:3.
HC Škoda Plzeň – HC Dynamo Pardubice 3:4 (3:2, 0:1, 0:1)
HC Škoda Plzeň – HC Dynamo Pardubice 3:4 (3:2, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 1. Lalancette (Rubins, Měchura), 6. Lalancette (Rohlík, Rubins), 13. Strnad (Teplý, Merežko) – 5. Lauko (Tourigny, Ludvig), 6. Nosek (Kondelík, M. Kaut), 28. Ludvig (Sobotka, Tourigny), 44. Lauko (Kelemen). Rozhodčí: A. Jeřábek, Schenel – Rampír, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 4326.
Kometa zabrala, Stezka má nulu
Po dvou porážkách se šesti obdrženými góly Kometa vyhrála důležitý duel v Mladé Boleslavi 4:0 a Bruslaře přehrála počtvrté za sebou. Premiérovým čistým kontem v sezoně se na tom podílel Aleš Stezka, gól a asistenci si připsal finský útočník Arttu Ilomäki.
Pro Brňany rozhodla pasáž v závěru druhé třetiny. Na 2:0 odskočila Kometa dokonce při vlastním oslabení, když se trefil Ilomäki, a třetinu snů se třemi góly pro hosty zakončil v poslední minutě přesnou střelou z mezikruží Pospíšil.
BK Mladá Boleslav – HC Kometa Brno 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
BK Mladá Boleslav – HC Kometa Brno 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky: 23. Nedomlel (Brabenec, Gulaši), 35. Ilomäki (Flek, Gulaši), 40. K. Pospíšil (T. Zohorna, Vondráček), 50. H. Zohorna (A. Zbořil, Ilomäki). Rozhodčí: Šindel, Mejzlík – Gerát, Brož. Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 3220.
Rytíři ukončili sérii nezdarů s Mountfieldem
Hokejisté Kladna vyhráli v Hradci Králové 4:2 a ukončili sérii čtyř porážek ve vzájemných zápasech s Východočechy. Mountfield stahoval náskok Rytířů až ve druhé polovině utkání, vyrovnat však nedokázal. Středočeši tak naplno bodovali po třech utkáních a upevnili si třetí místo v tabulce. Hradec Králové je sedmý.
Hradec Králové – Rytíři Kladno 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Hradec Králové – Rytíři Kladno 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 36. Mudrák (Radil, R. Kousal), 58. Radil (A. Koch) – 3. K. Hrabík (Hlava, A. Rulík), 28. T. Tomek (Kelly Klíma), 47. Kelly Klíma (Kubík). 59. M. Marcel (Hlava, K. Hrabík). Rozhodčí: Vrba, Zeliska – Hynek, Augusta. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 4056.
Olomouc se dotáhla na předposlední Vítkovice
Hanáci přehráli Liberec 4:2 a uspěli po sérii čtyř porážek. Se ziskem 18 bodů se dotáhli na předposlední Vítkovice, které však mají o dva odehrané zápasy méně. Bílí Tygři prohráli šesté venkovní utkání po sobě a jsou s 27 body devátí. Utkání rozhodl v čase 36:28 Karel Plášek, který z mezikruží využil dvojnásobnou početní převahu Hanáků.
Olomouc moc šancí ve druhé třetině neměla, ale v jejím závěru hrála dvojnásobnou početní převahu, kterou využil střelou mezi Hamalčíkovy betony Plášek a poslal domácí do rozhodujícího vedení. Brankář Cichoň byl důležitou součástí v cestě za třemi body, připsal si 37 zákroků.
HC Olomouc – Bílí Tygři Liberec 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
HC Olomouc – Bílí Tygři Liberec 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 7. Spodniak (Tomeček, Freibergs), 8. Matýs (Macuh, Černý), 37. Plášek (Cosgrove), 60. Macuh (Orsava) – 15. Faško-Rudáš (Rychlovský, T. Galvas), 19. Sandberg (Zile). Rozhodčí: Kika, Obadal – Axman, Blažek. Vyloučení: 2:7. Využití: 2:0. Diváci: 4136.