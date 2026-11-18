V tabulce poslední Olomouc sahala na ledě vedoucího Třince po nečekané výhře, ale v předehrávce 21. kola extraligy nakonec prohrála 3:5. Vítěznou branku vstřelil Marko Daňo v 53. minutě. Dohrávka 16. kola mezi Hradcem Králové a Kometou měla mnohem jednoznačnější průběh. Východočeši nakonec deklasovali Brňany 6:0, dvakrát skóroval Radovan Pavlík.
Oceláři se na výhru natrápili
Oceláři nenechali nic náhodě a začali pěkně zostra. Už po 63 sekundách totiž Daňo posunul vyraženou střelu do brankoviště, kde jej v pohodě do prázdné branky zametl Kurovský. Olomoučtí se však z rychlé branky oklepali a také dokázali několikrát zahrozit. Mazanec, který dostal od trenérů důvěru pro tento zápas, byl ale pozorný.
V polovině úvodní třetiny už se však Hanákům podařilo vyrovnat. Několik nepřesností v obranném pásmu domácích vedlo k situaci, kdy se sám před brankou zjevil Kos a pohotovým zakončením srovnal s Oceláři krok.
Za necelé čtyři minuty si ale vzal favorit vedení zpět, když se nenápadnou střelou přes obránce prosadil Kubiesa. Domácí pak navíc promarnili dlouhou početní výhodu, když musel předčasně do sprch s trestem na pět minut a do konce utkání Herčík.
Na začátku druhé části Oceláři zahodili další přesilovku, stejně neúspěšně si počínali v polovině utkání také hosté. Na další gól tak diváci čekali až do závěru druhého dějství. Poté, co Slezané opět nedokázali několikrát dostat puk ze svého pásma, vypálil z pozice mezi kruhy David Vitouch a vyrovnal – 2:2.
Na začátku třetí části mohlo být pro hosty ještě veseleji, ale Kos namířil svou střelu jen do tyčky Mazancovy branky. Ve 45. minutě už se však Olomouc do vedení dostala. Štohanzlovu nahrávku si bek Galvas sám srazil za Mazancova záda. Z vedení se hosté radovali jen dvě minuty: Koch napálil puk od modré čáry a jeho pokus šikovně tečoval Michal Kovařčík.
Vzápětí mohl vrátit domácím vedení Kurovský, jenomže v samostatném úniku neuspěl. Tlak Ocelářů pak otupilo vyloučení Voženílka, zůstalo však nepotrestáno. Třinečtí pak předvedli svou sílu v 53. minutě, kdy přímočarou akci zakončil pohotovou dorážkou po Kochově střele Daňo. O chvíli později mohl přidat pojistku Kurovský, na konci svého sóla ale opět selhal.
Čtyři minuty před koncem dali domácí soupeři šanci, když putoval na trestnou lavici za podražení Galvas. Olomouc ještě vylepšila početní převahu odvoláním gólmana. Záhy po Galvasově návratu na led ale trefil prázdnou branku Adámek.
Předehrávka 21. kola hokejové extraligy
Předehrávka 21. kola hokejové extraligy
HC Oceláři Třinec – HC Olomouc 5:3 (2:1, 0:1, 3:1)
Branky a nahrávky: 2. Kurovský (Daňo, J. Galvas), 14. Kubiesa, 47. M. Kovařčík (P. Koch), 53. Daňo (P. Koch, L. Hudáček), 59. Marian Adámek – 10. J. Kos (Štohanzl), 38. D. Vitouch (M. Vitouch), 45. Štohanzl.
Rozhodčí: Pilný, Šindel – Lederer, Axman. Vyloučení: 3:1, navíc Herčík (Olomouc) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 5146.
Třinec: Mazanec – Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, Pyrochta, D. Musil, Aubrecht – Flynn, A. Nestrašil, O. Kovařčík – Kurovský, L. Hudáček, Daňo – M. Růžička, M. Kovařčík, D. Voženílek – Kubiesa, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
Olomouc: Machovský – Freibergs, T. Černý, Cosgrove, A. Rutar, Ondrušek, Hrádek – Matýs, Macuh, Navrátil – J. Kos, Štohanzl, Orsava – M. Vitouch, D. Vitouch, Spodniak – Plášek, M. Tomeček, Herčík – Senyshyn. Trenér: Fiala.
Kometa zaspala začátek zápasu
V úvodu utkání mezi Hradcem a Kometou se hrálo dlouho bez šancí. V páté minutě vytěsnil Škorvánek maskou ránu hostujícího Cingeľa. Mountfield se ubránil při Jerglově vyloučení a v čase 8:43 se ujal vedení. Kalinovu střelu od modré čáry přizvedl gólman Kavan vyrážečkou jen nad sebe a puk zapadl do branky. Pro královéhradeckého beka to byla první branka v sezoně.
V 11. minutě se v přečíslení trefil z pravého kruhu k bližší tyči Radil. Kavan, který vypomáhá v prvoligovém Přerově, bez jediného úspěšného zákroku střídal, jeho první start v extralize v této sezoně rychle skončil. Nahradil jej Stezka. Toho se snažil překvapit zpoza branky Čacho.
V závěru první třetiny se při vyloučení Tomáše Zohorny po souboji s Flekem těžce zvedal z ledu otřesený domácí Jergl, podle sudích Pražáka s Mejzlíkem se o nedovolený zákrok nejednalo. Pokračující výhodu pěti domácích proti čtyřem zužitkoval střelou od modré čáry přes clonu Koch.
Na startu druhé části mohl snížit z úniku Pospíšil, ale Škorvánka nepřekonal. Při Zdráhalově vyloučení měl v přesilovce největší šanci Zábranský, který z levého kruhu netrefil odkrytou branku. Na druhé straně v oslabení zahrozil Miškář, Stezka však zasáhl betonem.
Ve 25. minutě po Radilově teči Kousalovy přihrávky pomohla hostům pravá tyčka. Při Vukojevicově pobytu na trestné lavici se domácí také ubránili a hradecký gólman kryl Kuncovu příležitost. V čase 35:51 zvýšili domácí vedení. Po Válově nahození se puk od Nedomlela odrazil mezi kruhy a Pavlík zamířil přesně.
Zmar Komety dokumentoval i začátek závěrečného dějství. Po Cingeľově ztrátě uvolnil Kohout Lukáše Krále a dvacetiletý kanonýr hradecké juniorky, za kterou dal v 16 duelech 17 branek, oslavil ve třetím vystoupení v extralize svou premiérovou trefu.
Za 71 sekund už to bylo 6:0. Vála našel od modré čáry v pravém kruhu Pavlíka, který dal svůj druhý gól v utkání a osmým přesným zásahem v ročníku si vylepšil pozici nejlepšího střelce Východočechů. Kometa se ještě ubránila při čtyřminutovém trestu Kuska, připravit Škorvánka o nulu pak nedokázala při Čachově vyloučení.
Dohrávka 16. kola hokejové extraligy
Dohrávka 16. kola hokejové extraligy
Mountfield Hradec Králové – HC Kometa Brno 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 9. Kalina (Mudrák, Jergl), 11. Radil (Miškář, Vukojevic), 20. A. Koch (Radil), 36. R. Pavlík (Vála, Kohout), 43. L. Král (Kohout), 44. R. Pavlík (Vála, P. Zdráhal).
Rozhodčí: Pražák, Mejzlík – Frodl, Zíka. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 3324.
Hradec Králové: Škorvánek – Melancon, Kalina, Vála, A. Koch, Pláněk, Vukojevic, Mudrák – Radil, Miškář, R. Kousal – Jergl, Kevin Klíma, R. Pavlík – P. Zdráhal, Čacho, Nenonen – L. Král, Pilař, Kohout. Trenér: T. Martinec.
Brno: Kavan (11. Stezka) – Zábranský, Kučeřík, Witkowski, F. Král, D. Mikyska, Nedomlel, Gulaši – Flek, Cingeľ, K. Pospíšil – Kollár, Ilomäki, A. Zbořil – H. Zohorna, Jakub Brabenec, Kunc – Vondráček, T. Zohorna, Kusko. Trenér: Zábranský st.