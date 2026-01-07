Slavia si v 38. kole první hokejové ligy připsala v Chomutově šestou výhru z posledních osmi zápasů a náskok v čele tabulky před druhou Jihlavou zvýšila na 10 bodů. Dukla podlehla v Přerově 3:4 po samostatných nájezdech. Na poslední místo se po domácí porážce se Sokolovem 4:5 propadla Poruba. Ztrácí tři body na třináctý Frýdek-Místek, který zdolal třetí Kolín 2:1.
Slavia vyhrála v Chomutově 1:0 gólem v oslabení a vede už o deset bodů
Jedinou branku Slavie dal v čase 29:53 v oslabení tří proti pěti Milan Čermák, který se prosmýkl mezi dvěma bránícími hráči a z pravého kruhu překonal Štěpána Lukeše. Jeho protějšek Tomáš Pavelka udržel potřetí v sezoně čisté konto. Piráti prohráli čtvrté z uplynulých pěti utkání.
Jihlava utrpěla pátou porážku z posledních pěti utkání a potřetí to bylo až v nastavení. Na plný bodový zisk ale obhájce triumfu v druhé nejvyšší soutěži čeká už šest utkání. Dukla sice vedla 2:0 i 3:1, ale v 57. minutě snížil Martin Nášel a 35 sekund před koncem základní hrací doby vynutil nastavení Jan Süss. Vítěznou branku v rozstřelu si připsal Antonín Pechanec. Za hosty dvakrát skóroval Matouš Menšík. Zubři potvrdili formu šestou výhrou z posledních sedmi utkání.
Čtvrté Litoměřice zvítězily v Táboře 1:0 v prodloužení. Rozhodl o tom v čase 62:27 obránce Jiří Suhrada. Gólman Martin Michajlov vychytal čtvrtou nulu v ročníku. Stadion oslavil třetí vítězství z posledních čtyř duelů. Nováček Tábor prohrál poprvé po sérii čtyř výher.
Třetí výhrou z uplynulých čtyř zápasů si polepšil na 11. místo Zlín, který doma zdolal Třebíč 2:1. V 47. minutě zajistil Beranům zisk tří bodů útočník Petr Holík. Horácká Slavia musela strávit čtvrtou prohru v řadě.
O skóre před Zlínem jsou desáté Pardubice B, které vyhrály ve Vsetíně 3:1. Všechny branky padly ve druhé třetině, kdy domácí nejdříve odpověděli na úvodní gól soupeře trefou Víta Jonáka v přesilovce. V 32. minutě ale v početní výhodě vrátil záložnímu týmu Dynama náskok Lukáš Žalčík a v oslabení dovršil skóre Robin Kaplan. Pardubice B vyhrály potřetí za sebou. Pro Valachy to byla teprve druhá prohra z minulých sedmi duelů.
Frýdek-Místek zabral po čtyřech porážkách bez jediného zisku. Ve 26. minutě rozhodl o výhře 2:1 Jakub Ižacký. Kozlové se podruhé za sebou představili venku a nebodovali stejně jako v neděli při porážce v Chrudimi s Pardubicemi B bojujícími o záchranu (1:4).
Poruba se vrátila do hry poprvé od 29. prosince, kdy doma zdolala Slavii 6:4. Ale nenavázala na to a prohrála čtvrtý z posledních pěti duelů. Nestačilo jí ani vedení 4:2. Sokolov ještě ve druhé třetině vyrovnal a ve 46. minutě dovršil obrat Jan Dalecký. Baník se radoval po dvou duelech bez bodu.
Výsledky 38. kola 1. ligy
Frýdek-Místek – Kolín 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Branky: 10. Byrtus, 26. Ižacký – 13. J. Vlach. Rozhodčí: Obadal, Šudoma – Zídek, Komínek. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 487.
Chomutov – Slavia Praha 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Branka: 30. Čermák. Rozhodčí: Zeliska, Čamra – Belko, Maňák. Vyloučení: 4:7. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 1584.
Zlín – Třebíč 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Branky: 20. Šlahař, 47. P. Holík – 33. Malý. Rozhodčí: Cabák, Vrba – Bartoň, Peluha. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 1531.
Vsetín – Pardubice B 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) Branky: 25. Jonák – 24. A. Fiala, 32. Žálčík, 40. Kaplan. Rozhodčí: Horák, Gebauer – Vašíček, Kráľ. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1942.
Přerov – Jihlava 4:3 po sam. nájezdech (0:2, 0:0, 3:1 – 0:0)
Branky: 45. J. Hanák, 57. Nášel, 60. Süss, rozhodující sam. nájezd Pechanec – 12. a 19. Menšík, 50. Štefančík. Rozhodčí: Zavřel, Valenta – Mikšík, Otáhal. Vyloučení: 6:10, navíc Krisl (Přerov) 10 min. Bez využití. Diváci: 847.
Poruba – Sokolov 4:5 (3:2, 1:2, 0:1) Branky: 7. Marosz, 9. O. Roman, 12. Razgals, 32. J. Mikyska – 9. Číp, 14. Krezolek, 37. Kupčo, 38. Klejna, 46. Dalecký. Rozhodčí: Pilný, Bernat – Bohuněk, Brož. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Diváci: 517.
Tábor – Litoměřice 0:1 v prodl. (0:0, 0:0, 0:0 – 0:1)
Branka: 63. Suhrada. Rozhodčí: Barek, Hacaperka – F. Sýkora, Teršíp. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 1972.