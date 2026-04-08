Házená

Zubří zdolalo Lovce a v semifinále se utká s Karvinou


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Záznam utkání extraligy házenkářů HC ROBE Zubří – HK FCC Město Lovosice
Zdroj: ČT sport

Házenkáři Zubří jsou posledními semifinalisty extraligy. Rozhodující pátý duel s Lovosicemi vyhráli svěřenci Ondřeje Miky v bouřlivé atmosféře domácího prostředí 30:25 a v sérii zvítězili 3:2 na zápasy. V semifinále se Zubří utká s vítězi základní části a obhájci titulu z Karviné.

Druhou dvojici tvoří Plzeň a Dukla Praha. Semifinálové série hrané rovněž na tři vítězství začnou v pátek v Plzni a v sobotu v Karviné. Druhé zápasy budou na programu na stejných místech v neděli.

Nahrávám video
Sestřih utkání Zubří – Lovosice
Zdroj: ČT sport

Ve všech sedmi extraligových zápasech mezi Zubřím a Lovosicemi platilo pravidlo o nedobytnosti domácí haly. Pouze ve druhém zápase čtvrtfinálové série se pořekadlo „můj dům, můj hrad“ naplnilo až po sedmimetrových hodech, ale po dvou porážkách v Lovosicích už zuberský tým další drama ve své hale nepřipustil.

„Zvládli jsme to díky našim fanouškům, díky našemu hradu,“ řekl Lukáš Mořkovský. „Bylo důležité kvůli naší psychice, abychom šli do šaten plus tři, plus čtyři. Trošičku jsme se uklidnili, pak jsme si to, dá se říct, kontrolovali,“ dodala střední spojka Zubří.

Po slabší pasáži v úvodu druhého poločasu sice ztratil domácí tým čtyřbrankový náskok a dovolil soupeři vyrovnat na 18:18, ale před sebe už Lovosice nepustil. Od stavu 21:20 dali zubři čtyři góly za sebou a šestiminutovou pasáž vyhráli 6:1. Třemi brankami se na trháku podílel Dušan Palát, který se nakonec se sedmi góly podělil se spoluhráčem Lukášem Mořkovským o pozici nejlepšího střelce zápasu. Lovosičtí Karel Holubec a Jan Kupa dali po pěti gólech.

„Těžká série. První zápas tady nám ujel vlak, druhý sedmičky... Pak dva zápasy super doma a dneska jsme věděli, že to bude těžký. Zubří je doma o dost silnější než venku a bylo to tak,“ konstatoval lovosický Jaroslav Trkovský.

Čtvrtfinále play-off házenkářské extraligy mužů – 5. zápas:

Zubří – Lovosice 30:25 (17:14)

Nejvíce branek: Mořkovský a Palát po 7, Hybner 4 – Holubec a Kupa po 5, Mzera 4/1. Konečný stav série: 3:2.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.