Házená

Plzeň nedala doma Zubří šanci a udržela si druhé místo


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK
Závěr utkání Talent tým Plzeňského kraje – HC Zubří
Zdroj: ČT sport

Plzeňští házenkáři porazili ve 20. kole extraligy hosty ze Zubří vysoko 40:29 a upevnili si druhé místo v tabulce. Na vedoucí Karvinou ztrácejí dvě kola před koncem základní části tři body. Stejný náskok mají na třetí Duklu Praha, která má zápas k dobru.

Hráči Talentu potřetí v sezoně nastříleli alespoň 40 gólů a o jeden zaostali za prosincovým maximem z duelu s Kopřivnicí (41:27). S osmi brankami je táhl dvacetiletý Daniel Bláha, stejně úspěšný byl v dresu soupeře Jakub Hrstka, který šestkrát skóroval ze sedmimetrového hodu.

Zubří po druhé porážce z posledních tří zápasů ztratilo čtvrtou příčku, na kterou se posunuly Lovosice díky sobotní výhře 30:28 nad Novým Veselím. Lovci vyhráli popáté za sebou, s devíti góly byl jejich lídrem Pavel Chotěborský, třetí nejlepší střelec soutěže.

V souboji nejhorších týmů soutěže Zlín porazil 27:26 domácí Strakonice a připsal si druhou výhru v sezoně. Čekal na ni deset zápasů od začátku listopadu, kdy zdolal Jihočechy ve své hale.

Výsledky 20. kola extraligy házenkářů

Talent tým Plzeňského kraje – Zubří 40:29 (18:10)

Nejvíce branek: Bláha 8, Skopár a Šíma po 5, Douda 5/1 – Hrstka 8/6, Palát 6, Šišák 4.

