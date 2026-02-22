Plzeňští házenkáři porazili ve 20. kole extraligy hosty ze Zubří vysoko 40:29 a upevnili si druhé místo v tabulce. Na vedoucí Karvinou ztrácejí dvě kola před koncem základní části tři body. Stejný náskok mají na třetí Duklu Praha, která má zápas k dobru.
Plzeň nedala doma Zubří šanci a udržela si druhé místo
Hráči Talentu potřetí v sezoně nastříleli alespoň 40 gólů a o jeden zaostali za prosincovým maximem z duelu s Kopřivnicí (41:27). S osmi brankami je táhl dvacetiletý Daniel Bláha, stejně úspěšný byl v dresu soupeře Jakub Hrstka, který šestkrát skóroval ze sedmimetrového hodu.
Zubří po druhé porážce z posledních tří zápasů ztratilo čtvrtou příčku, na kterou se posunuly Lovosice díky sobotní výhře 30:28 nad Novým Veselím. Lovci vyhráli popáté za sebou, s devíti góly byl jejich lídrem Pavel Chotěborský, třetí nejlepší střelec soutěže.
V souboji nejhorších týmů soutěže Zlín porazil 27:26 domácí Strakonice a připsal si druhou výhru v sezoně. Čekal na ni deset zápasů od začátku listopadu, kdy zdolal Jihočechy ve své hale.
Výsledky 20. kola extraligy házenkářů
Talent tým Plzeňského kraje – Zubří 40:29 (18:10)
Nejvíce branek: Bláha 8, Skopár a Šíma po 5, Douda 5/1 – Hrstka 8/6, Palát 6, Šišák 4.