Házená

Karviná ovládla základní část extraligy a oplatila Lovosicím pohárovou prohru


3. 3. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Ohlasy utkání Karviná – Lovosice
Zdroj: ČT sport

Odplata za pohárovou porážku. Karvinští házenkáři si v předehrávce předposledního 21. kola základní části poradili s Lovosicemi 29:24 a zajistili si vítězství v základní části extraligy. Nejvíce branek v dresu vítězů zaznamenal Jonáš Patzel, který se prosadil osmkrát. Oplatili tak Lovcům sobotní porážku ve finále domácího poháru.

Obhájci titulu měli zápas od začátku pod kontrolou. Po prvním poločase Karviná vedla o sedm branek, po přestávce náskok bez problémů udržovala s vyhrála i jedenácté domácí utkání v extraligové sezoně.

Karviná se s Lovosicemi potkala znovu po třech dnech. V sobotu se oba celky v pražské UNYP Aréně utkaly ve finále Českého poháru, ve kterém Severočeši po dramatickém závěru uspěli 38:37 a trofej získali poprvé od roku 2017.

Nahrávám video
Záznam utkání HCB Karviná – HK FCC Město Lovosice
Zdroj: ČT sport

Extraliga házenkářů – 21. kolo:

Karviná – Lovosice 29:24 (17:10)

Nejvíce branek: Patzel 8/2, Fulnek 7, Užek 4 – Kupa 4/2, Trkovský, Říha, Fech, Stach všichni 3.

Související články

Plzeň nedala doma Zubří šanci a udržela si druhé místo

22. 2. 2026

Plzeň nedala doma Zubří šanci a udržela si druhé místo
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.