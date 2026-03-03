Odplata za pohárovou porážku. Karvinští házenkáři si v předehrávce předposledního 21. kola základní části poradili s Lovosicemi 29:24 a zajistili si vítězství v základní části extraligy. Nejvíce branek v dresu vítězů zaznamenal Jonáš Patzel, který se prosadil osmkrát. Oplatili tak Lovcům sobotní porážku ve finále domácího poháru.
Karviná ovládla základní část extraligy a oplatila Lovosicím pohárovou prohru
Obhájci titulu měli zápas od začátku pod kontrolou. Po prvním poločase Karviná vedla o sedm branek, po přestávce náskok bez problémů udržovala s vyhrála i jedenácté domácí utkání v extraligové sezoně.
Karviná se s Lovosicemi potkala znovu po třech dnech. V sobotu se oba celky v pražské UNYP Aréně utkaly ve finále Českého poháru, ve kterém Severočeši po dramatickém závěru uspěli 38:37 a trofej získali poprvé od roku 2017.
Extraliga házenkářů – 21. kolo:
Karviná – Lovosice 29:24 (17:10)
Nejvíce branek: Patzel 8/2, Fulnek 7, Užek 4 – Kupa 4/2, Trkovský, Říha, Fech, Stach všichni 3.