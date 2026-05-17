Čeští házenkáři budou na MS chybět, Francii po solidním výkonu podlehli o pět gólů

Čeští házenkáři prohráli v odvetě play-off kvalifikace na mistrovství světa ve Francii 31:36. Po úvodní domácí porážce 26:37 je o postupujícím na světový šampionát jasno.
Český tým během květnového srazu postrádal řadu opor a Francie byla nad jeho síly. Šestinásobní mistři světa dominovali už ve středu v Brně a pod kontrolou měli i odvetu. Hosté drželi krok v samém úvodu, dali první gól a v deváté minutě srovnali na 7:7.
Francouzi pak výrazně přidali a už do poločasu si vypracovali pohodlný osmibrankový náskok. Čechům se opět příliš nedařilo v defenzivě a za úvodní dějství inkasovali ještě o gól více než v domácím duelu.
Po změně stran se zápas prakticky už jen dohrával. Francouzi polevili a český tým se opakovaně dokázal přiblížit na rozdíl pěti branek. Nakonec se dostal přes 30 gólů a druhý poločas v posledním duelu reprezentační sezony dokonce vyhrál. Po šesti brankách si připsali nejlepší střelci utkání Tomáš Piroch a Jonáš Josef.
Českému celku se rozplynul sen o druhé účasti na světovém šampionátu po sobě. Od roku 2015 na mistrovství startoval jen jednou a bude chybět popáté z posledních šesti závěrečných turnajů. Na evropském šampionátu si naopak zahrál již pětkrát po sobě.
Francie – Česko 36:31 (21:13)
Sestava a branky Česka: Mrkva, Mizera – Skopár 2, Piroch 6, Chotěborský 1, Štěrba 3, Palát, Josef 6, Klíma 5, Užek 1, Kabátník, Bláha 5, Březina, Režnický 2, Tůma, Skalický.
Nejvíce branek Francie: Richardson 5. Rozhodčí: Cindrič, Gonžurek (oba Chorv.). Sedmimetrové hody: 5/3 – 2/2. Vyloučení: 3:3. Diváci: 4047. První zápas: 37:26, postoupila Francie.