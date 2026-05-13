Házená

Francie byla nad české síly, házenkáři prohráli o jedenáct gólů


13. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČT sport
Francie – Česko
Zdroj: ČT sport

Čeští házenkáři vstoupili do dvojzápasu play-off kvalifikace o MS porážkou. Proti Francii byli jasným outsiderem a prohráli o jedenáct gólů 26:37. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Historicky nejúspěšnější tým šampionátů v Brně od začátku dominoval a už v první půli vedl až osmibrankovým rozdílem. Po změně stran náskok ještě navýšil. V neděli se soupeři utkají v odvetě v Orleans.

Český tým s Francií prohrál poosmé za sebou, vysoko jí podlehl i na lednovém mistrovství Evropy. K lepšímu výsledku svěřencům trenérů Daniela Kubeše a Michala Brůny nepomohlo ani pět branek navrátilce do mužstva Matěje Klímy, který byl spolu s Tomášem Pirochem nejlepším střelcem domácího výběru.

Soupeř z nejtěžších. Čeští házenkáři chtějí v play-off o MS zaskočit Francii

13. 5. 2026

