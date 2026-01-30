Na evropském šampionátu házenkářů jde do tuhého. V boji o finále neuspěli vicemistři světa z Chorvatska, kteří podlehli v semifinále německému výběru 31:28. S kým se utkají Němci o titul, rozhodne druhé semifinále, v němž spolu hrají Dánové s Islandem.
Prvními finalisty ME házenkářů jsou Němci
Německo po vyrovnaném prvním poločase rozhodlo o postupu po přestávce, kdy dokázalo soupeři odskočit až na rozdíl sedmi branek. Soupeř sice v závěru stahoval jejich náskok, ale i když minutu před koncem snížil na rozdíl dvou branek, na víc už nestačil. Největší zásluhu na vítězství měl Lukas Zerbe, který dal šest gólů.
Němci se ve finále evropského šampionátu představí poprvé od zisku titulu v roce 2016. Šampionát ovládli ještě v roce 2004, na kontě mají také stříbro (2002) a bronz (1998). Před dvěma lety skončili čtvrtí.
Páteční program šampionátu otevřel zápas o páté místo. V něm Portugalci dosáhli nejlepšího umístění na evropském šampionátu, když v dramatickém závěru rozhodli utkání s neúspěšnými obhájci bronzových medailí gólem v poslední třetině. Ten dal nejlepší hráč utkání Martin Costa, jenž v zápase nastřílel devět gólů. Přitom Švédové jen šest vteřin před koncem vyrovnali na 35:35.
Výsledky ME házenkářů v Herningu (Dánsko):
Semifinále:
Německo – Chorvatsko 31:28 (17:15)
Nejvíce branek: Zerbe 6/2, Knorr 5, Mertens a Uščins po 4 – Lučin 6/2, Klarica a Martinovič po 5
O 5. místo: Portugalsko – Švédsko 36:35 (16:16).