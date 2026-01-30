Házená

Prvními finalisty ME házenkářů jsou Němci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Na evropském šampionátu házenkářů jde do tuhého. V boji o finále neuspěli vicemistři světa z Chorvatska, kteří podlehli v semifinále německému výběru 31:28. S kým se utkají Němci o titul, rozhodne druhé semifinále, v němž spolu hrají Dánové s Islandem.

Německo po vyrovnaném prvním poločase rozhodlo o postupu po přestávce, kdy dokázalo soupeři odskočit až na rozdíl sedmi branek. Soupeř sice v závěru stahoval jejich náskok, ale i když minutu před koncem snížil na rozdíl dvou branek, na víc už nestačil. Největší zásluhu na vítězství měl Lukas Zerbe, který dal šest gólů.

Krásné góly v utkání Německo – Chorvatsko
Němci se ve finále evropského šampionátu představí poprvé od zisku titulu v roce 2016. Šampionát ovládli ještě v roce 2004, na kontě mají také stříbro (2002) a bronz (1998). Před dvěma lety skončili čtvrtí.

Poslední vteřina rozhodla o pátém místě na ME házenkářů
Páteční program šampionátu otevřel zápas o páté místo. V něm Portugalci dosáhli nejlepšího umístění na evropském šampionátu, když v dramatickém závěru rozhodli utkání s neúspěšnými obhájci bronzových medailí gólem v poslední třetině. Ten dal nejlepší hráč utkání Martin Costa, jenž v zápase nastřílel devět gólů. Přitom Švédové jen šest vteřin před koncem vyrovnali na 35:35.

Výsledky ME házenkářů v Herningu (Dánsko):

Semifinále:

Německo – Chorvatsko 31:28 (17:15)
Nejvíce branek: Zerbe 6/2, Knorr 5, Mertens a Uščins po 4 – Lučin 6/2, Klarica a Martinovič po 5

O 5. místo: Portugalsko – Švédsko 36:35 (16:16).

