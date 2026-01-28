Házenkáři Islandu jsou po Dánsku dalším týmem, který si po šestnácti letech zajistil na mistrovství Evropy postup do semifinále. Islanďané zvítězili v posledním zápase čtvrtfinálové skupiny nad Slovinskem 39:31. V úvodním středečním zápase druhé skupiny porazili Portugalci Španělsko, které už bylo bez šance na postup, 35:27.
Házenkáři Islandu nedali Slovincům šanci a jsou v semifinále ME
Zápas se Slovinskem, které mělo také ještě šanci dostat se do boje o medaile, rozhodli Islanďané v nástupu do druhého poločasu, kdy během několika minut utekli do šestigólového trháku z 20:19 na 26:20, a soupeř už na to nedokázal odpovědět.
V úvodním středečním zápase skupiny I porazilo Portugalsko tradičního soupeře ze Španělska a může doufat, že zůstane ve skupině třetí a bude hrát o páté místo. Ovšem k tomu potřebuje, aby ve vzájemném zápase o všechno porazilo Německo Francii.
Výsledky mistrovství Evropy házenkářů – čtvrtfinálové skupiny
Skupina I (Herning):
Španělsko – Portugalsko 27:35 (12:16).
Skupina II (Malmö):
Slovinsko – Island 31:39 (16:18).