Házená

Házenkáři Islandu nedali Slovincům šanci a jsou v semifinále ME


před 54 mminutami|Zdroj: ČT sport

Házenkáři Islandu jsou po Dánsku dalším týmem, který si po šestnácti letech zajistil na mistrovství Evropy postup do semifinále. Islanďané zvítězili v posledním zápase čtvrtfinálové skupiny nad Slovinskem 39:31. V úvodním středečním zápase druhé skupiny porazili Portugalci Španělsko, které už bylo bez šance na postup, 35:27.

Zápas se Slovinskem, které mělo také ještě šanci dostat se do boje o medaile, rozhodli Islanďané v nástupu do druhého poločasu, kdy během několika minut utekli do šestigólového trháku z 20:19 na 26:20, a soupeř už na to nedokázal odpovědět.

Nahrávám video
Rozhodující trhák Islandu v zápase se Slovinskem
Zdroj: ČT sport

V úvodním středečním zápase skupiny I porazilo Portugalsko tradičního soupeře ze Španělska a může doufat, že zůstane ve skupině třetí a bude hrát o páté místo. Ovšem k tomu potřebuje, aby ve vzájemném zápase o všechno porazilo Německo Francii.

Výsledky mistrovství Evropy házenkářů – čtvrtfinálové skupiny

Skupina I (Herning):
Španělsko – Portugalsko 27:35 (12:16).

Skupina II (Malmö):
Slovinsko – Island 31:39 (16:18).

Související články

Island živí naději na semifinále, ve hře ho udrželo zaváhání Švédska

27. 1. 2026

Island živí naději na semifinále, ve hře ho udrželo zaváhání Švédska

SESTŘIHDánsko si triumfem nad Německem zajistilo semifinále ME

26. 1. 2026

Dánsko si triumfem nad Německem zajistilo semifinále ME
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.