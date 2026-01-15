O překvapivý postup do další fáze turnaje se pokusí zabojovat omlazený tým českých házenkářů na 17. mistrovství Evropy v Oslu. Na úvod papírově náročné základní skupiny se utká s obhájcem zlata Francií, přímý přenos sledujte od 17:30 na ČT sport a ČT sport Plus.
Pro postup ze skupiny na ME musí házenkáři získat skalp jednoho z favoritů
Český tým, který mezi účastníky kontinentálního šampionátu nechybí popáté za sebou, vede poprvé na velké akci trenérská dvojice Michal Brůna a Daniel Kubeš. Kromě Francie se národní mužstvo utká ještě s domácím Norskem a Ukrajinou. Hlavním adeptem na celkové prvenství je další ze spolupořadatelů Dánsko.
Český celek se mistrovství Evropy zúčastní podeváté z posledních deseti šampionátů, ze základní skupiny dokázal naposledy postoupit před šesti lety. V roce 2022 i předloni skončil na turnaji hned po úvodní fázi. Maximem reprezentace od rozdělení federace jsou šesté příčky z let 1996 a 2018.
Postupují jen první dva celky, Češi měli smůlu na los
Mistrovství se počtvrté zúčastní 24 zemí, které jsou rozděleny do šesti čtyřčlenných základních skupin. Z nich vždy první dva celky projdou do další fáze turnaje, dvou šestičlenných skupin. Pro třetí a čtvrté týmy turnaj skončí. Euro bude podruhé v historii hostit trojice zemí, vedle Dánska a Norska ještě Švédsko.
Český celek měl smůlu na los a v základní skupině narazí na dva velmi silné soupeře. Hned na úvod vyzve obhájce trofeje z Francie, kteří jsou se čtyřmi zlaty druhou nejúspěšnější zemí v historii mistrovství Evropy. V sobotu změří síly s Norskem a Seveřanům bude hrát do karet domácí prostředí haly na předměstí Osla pro zhruba 15 tisíc diváků. V pondělí pak národní celek uzavře základní skupinu proti outsiderovi z Ukrajiny.
Pokud chtějí Češi postoupit, musejí za sebou nechat jednoho z favoritů. „Cílem je vydat ze sebe maximum po všech stránkách – emoční, energetické, taktické. Když se nám podaří hrát na hranici toho, co v nás je, nebo i možná za ní, tak s tím člověk může být spokojen,“ řekl Kubeš.
Hlavními favority jsou Dánové, Švédi a Francouzi
„Soupeři jsou rozdílní. Francie je jeden z velkých favoritů, Norsko na domácí půdě, Ukrajina je trošku neznámá. Budeme se snažit překvapit, minimálně jednoho z těch silných soupeřů porazit a postoupit. Bezpochyby by bylo skvělé, kdyby se nám to povedlo a získali bychom další zápasy a zkušenosti pro náš mladý tým,“ uvedl Kubeš, který spolu s Brůnou převzali národní mužstvo vloni v únoru po světovém šampionátu.
Český tým se na Euru představí ve značně omlazené sestavě, celkem pět hráčů čeká mezi dospělými debut na velké akci. V nominaci schází několik stálic z minulých šampionátů, po nedávném návratu po zranění stále chybí klíčový střelec Matěj Klíma.
Francouzi budou usilovat o premiérovou obhajobu evropského zlata, bookmakeři je ale považují až za třetího největšího favorita turnaje. Jasným adeptem na celkové prvenství jsou úřadující mistři světa a olympijští vítězové Dánové, kteří se pokusí prolomit prokletí z kontinentálních šampionátů, kde naposledy získali zlato v roce 2012.
Pozici druhého největšího favorita přisoudily sázkové kanceláře dalšímu ze spolupořadatelů Švédsku, s pěti prvenstvími nejúspěšnější zemi v historii mistrovství Evropy. Dánům hraje do karet, že boje o medaile v případě postupu odehrají na domácí půdě v Herningu. Pořadatelská země nicméně získalo zlato jen jednou, a to v roce 2002 Švédsko. Finále se uskuteční 1. února.
ME házenkářů na ČT sport a ČT sport Plus
čtvrtek 15. 1.
17:30 Francie – Česko (ČT sport)
17:55 Španělsko – Srbsko (ČT sport Plus)
20:25 Německo – Rakousko (ČT sport Plus)
20:25 Norsko – Ukrajina (ČT sport Plus)
pátek 16. 1.
17:55 Portugalsko – Rumunsko (ČT sport Plus)
17:55 Slovinsko – Černá Hora (ČT sport Plus)
17:55 Island – Itálie (ČT sport Plus)
20:25 Dánsko – Severní Makedonie (ČT sport Plus)
20:25 Faerské ostrovy – Švýcarsko (ČT sport Plus)
20:25 Maďarsko – Polsko (ČT sport Plus)
sobota 17. 1.
17:55 Rakousko – Španělsko (ČT sport Plus)
17:55 Ukrajina – Francie (ČT sport Plus)
20:10 Česko – Norsko (ČT sport)
20:25 Srbsko – Německo (ČT sport Plus)
20:25 Švédsko – Nizozemsko (ČT sport Plus)
neděle 18. 1.
17:55 Polsko – Island (ČT sport Plus)
17:55 Severní Makedonie – Portugalsko (ČT sport Plus)
17:55 Černá Hora – Faerské ostrovy (ČT sport Plus)
20:20 Rumunsko – Dánsko (ČT sport)
20:25 Itálie – Maďarsko (ČT sport Plus)
20:25 Švýcarsko – Slovinsko (ČT sport Plus)
pondělí 19. 1.
17:30 Česko – Ukrajina (ČT sport)
17:55 Rakousko – Srbsko (ČT sport Plus)
17:55 Nizozemsko – Chorvatsko (ČT sport Plus)
20:20 Francie – Norsko (ČT sport)
20:25 Německo – Španělsko (ČT sport Plus)
20:25 Gruzie – Švédsko (ČT sport Plus)