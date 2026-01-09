Jedna z opor českých házenkářů, Matěj Klíma, bude chybět reprezentační nominaci na nadcházející mistrovství Evropy. Šestadvacetiletý střelec se na podzim po roční rekonvalescenci vrátil v dresu Lipska do hry, kvůli náročnému programu šampionátu se však nakonec rozhodl závěrečný turnaj vynechat. Trenéři Michal Brůna s Danielem Kubešem aktuálně mají ve výběru 20 hráčů a v pondělí oznámí konečnou nominaci 17 jmen pro mistrovství.
Čeští házenkáři se na ME budou muset obejít bez Klímy
Klíma přijde o druhý velký turnaj po sobě. Vítěz ankety o nejlepšího českého hráče sezony 2020/21 se zranil vloni v říjnu a musel vynechat světový šampionát. Po návratu po vážném zranění kolena Klíma do poslední chvíle zvažoval, zda se nadcházejícího mistrovství Evropy zúčastní. Necítil se však na nabitý program turnaje, kde český celek od 15. ledna absolvuje minimálně tři zápasy základní skupiny v pěti dnech.
„Tohle rozhodnutí pro mě nebylo snadné. Reprezentovat Českou republiku je pro mě vždy velkou ctí. Chci využít aktuální reprezentační pauzu k cílenému individuálnímu tréninku, během kterého se chci zaměřit na optimalizaci určitých atletických aspektů,“ uvedl Klíma.
„Mým jasným cílem je být od příštího srazu národního týmu znovu plně k dispozici. Těším se, že budu moci po dlouhé době znovu obléknout reprezentační dres,“ dodal kanonýr, který naposledy nastoupil za reprezentaci předloni v květnu.
Nominace na kemp v Brně:
brankáři: Tomáš Mrkva (Lipsko/Něm.), Jan Hrdlička (Bietigheim/Něm.), Šimon Mizera (Ringsted/Dán.),
levá křídla: Petr Široký (Karviná), Pavel Chotěborský (Lovosice),
levé spojky: Dominik Solák (Eisenach/Něm.), Daniel Bláha (Plzeň), Jonáš Josef, Martin Březina (oba Dukla Praha),
střední spojky: Matěj Havran (Tatabánya/Maď.), Jakub Douda (Plzeň), Lukáš Mořkovský (Zubří),
pravé spojky: Tomáš Piroch (Lipsko/Něm.), Filip Tůma (Nové Veselí),
pravá křídla: Jakub Štěrba (Minden/Něm.), Dominik Skopár (Plzeň),
pivoti: Vít Reichl (Hüttenberg/Něm.), Matěj Nantl, Jan Užek (oba Karviná), Daniel Režnický (Schaffhausen/Švýc.).
Trenéři Klímu chápou. „S Matějem jsem během podzimu několikrát telefonoval. Vrací se do herní formy. Po posledním rozhovoru mi naznačil, že se necítí odehrát těžké zápasy v krátkém časovém sledu. Poprosil mě, abychom na něj dále mysleli, což určitě budeme,“ uvedl Kubeš.
Český tým v úterý zvítězil v generálce na šampionát v přípravě v Rakousku a dnes se znovu sešel v Brně. Trenéři udělali jednu změnu v nominaci, místo spojky Dušana Paláta zařadili pivota Daniela Režnického, který měl lehké zdravotní potíže.
Reprezentace prochází generační obměnou, v kádru chybějí zkušení Stanislav Kašpárek či Tomáš Babák. Ze zdravotních důvodů o velký turnaj stejně jako před rokem přijdou bratři Jonáš a Vojtěch Patzelové. V pondělí trenéři tým ještě zúží o tři hráče.
Do šampionátu Češi vstoupí příští čtvrtek zápasem s obhájcem zlata Francií, následně se utkají s dalším favoritem domácím Norskem a základní skupinu v Oslu uzavřou proti Ukrajině. Do další fáze projdou první dva celky.