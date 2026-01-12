Házená

Házenkáři odcestují na ME bez Březiny a Mizery, z nominace vypadl i zraněný Reichl


před 21 hhodinami|Zdroj: ČTK, Česká házená

Do konečné sedmnáctičlenné nominace na mistrovství Evropy házenkářů, které pořádá Norsko, Dánsko a Švédsko, se nevešli spojka Martin Březina a třetí brankář Šimon Mizera. Trenéři Michal Brůna a Daniel Kubeš se budou muset obejít bez pivota Víta Reichla, kterého na poslední chvíli vyřadilo zranění. Pět hráčů čeká v Oslu premiéra na velké akci mezi dospělými. Ve skupině se Češi utkají s Francií, Norskem a Ukrajinou. Šampionát startuje 15. ledna a přímé přenosy nabídne ČT sport a ČT sport Plus.

Reichla připravilo o start na šampionátu zranění z úterní generálky v Rakousku, kde české mužstvo v přípravném duelu zvítězilo 30:29. „Je to smutná věc. Zranění ho vyřadilo z tréninku, tím pádem i z nominace,“ prohlásil Kubeš.

Z dvacetičlenného kádru vypadli před odjezdem na šampionát ještě náhradní brankář a jedna z levých spojek.

„Rozhodování je vždy těžké. Oba kluci, Šimon Mizera i Martin Březina, trénovali perfektně a byla s nimi radost spolupracovat. Víme, že kdyby se cokoliv stalo, budou připraveni odjet do Norska a na hřišti nám pomůžou,“ uvedl Kubeš.

V konečné nominaci je 15 hráčů do pole a dva gólmani. Stále chybí jedna z opor střelec Matěj Klíma, který se po návratu po vážném zranění necítil na náročný program šampionátu. Pětici hráčů – Petra Širokého, Pavla Chotěborského, Jakuba Doudu, Filipa Tůmu a Matěje Nantla – čeká premiéra na velké akci mezi dospělými.

Nominace na ME házenkářů

Brankáři: Tomáš Mrkva (Lipsko/Něm.), Jan Hrdlička (Bietigheim/Něm.),

levá křídla: Petr Široký (Karviná), Pavel Chotěborský (Lovosice),

levé spojky: Dominik Solák (Eisenach/Něm.), Daniel Bláha (Plzeň), Jonáš Josef (Dukla Praha),

střední spojky: Matěj Havran (Tatabánya/Maď.), Jakub Douda (Plzeň), Lukáš Mořkovský (Zubří),

pravé spojky: Tomáš Piroch (Lipsko/Něm.), Filip Tůma (Nové Veselí),

pravá křídla: Jakub Štěrba (Minden/Něm.), Dominik Skopár (Plzeň),

pivoti: Matěj Nantl, Jan Užek (oba Karviná), Daniel Režnický (Schaffhausen/Švýc.).

Reprezentanty čeká těžká skupina

Český celek odcestuje na šampionát v úterý. Do turnaje vstoupí ve čtvrtek zápasem proti obhájcům zlata z Francie. Dalšími soupeři v základní skupině C v Oslu budou domácí Norsko a Ukrajina. Do další fáze projdou první dva celky, národní tým by tak k postupu potřeboval vyřadit aspoň jednoho z favoritů.

„Chci, abychom ze sebe po všech stránkách vydali maximum. Když budeme hrát na hranici našich možností, nebo i za ní a s velkým nadšením, můžeme být spokojeni,“ řekl Kubeš.

„Bezpochyby by bylo skvělé, kdyby se nám z těžké skupiny podařilo postoupit a získali bychom další zápasy a zkušenosti. To by byl pro mladý tým skvělý bonus,“ dodal.

Program vysílání zápasů českého týmu na ME házenkářů

Čtvrtek 15. 1.

17:30 Francie – Česko (ČT sport a ČT sport Plus)

Sobota 17. 1.

20:10 Česko – Norsko (ČT sport a ČT sport Plus)

Pondělí 19. 1.

17:30 Česko – Ukrajina (ČT sport a ČT sport Plus)

