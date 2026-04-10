Dukla v prvním semifinále extraligy házenkářů porazila Plzeň 32:26

Házenkáři Dukly Praha vyhráli první semifinále extraligy s Plzní v hale Západočechů 32:26. Obhájci stříbra budou mít v neděli znovu před svými diváky možnost vyrovnat, v příštím týdnu bude série hraná na tři vítězství pokračovat v Praze.
V souboji druhého s třetím nasazeným týmem se potvrdila tradice ze základní části, podle níž ve vzájemných soubojích vítězí hosté.
Pražané dali první tři branky zápasu a domácím se podařilo vyrovnat až v závěru poločasu (12:12). Přesto šel Talent na přestávku s dvoubrankovým mankem, ale druhou půli naopak Západočeši zahájili třemi trefami. Vedli pak ještě 17:16, ale potom předvedli hosté trhák pětigólovou šňůrou během tří minut a tentokrát už náskok nepromarnili.
K výhře Duklu dovedli zejména Jonáš Josef a Daniel Erebai, kteří se postarali o 17 gólů (9+8). V domácím dresu dali po pěti brankách Tomáš Nejdl a Jan Stehlík.
Druhé semifinále mezi obhájci titulu z Karviné a Zubřím začne v sobotu a v neděli v hale Baníku.
Házenkářská extraliga mužů
Semifinále play-off– 1. zápas:
Talent tým Plzeňského kraje – Dukla Praha 26:32 (12:14)
Nejvíce branek: T. Nejdl a Stehlík po 5, Dokoupil 4, Skopár 4/1 – Josef 9, Erebai 8, Melich 4/2.
O 5. až 8. místo – úvodní utkání:
Nové Veselí – KP Brno 32:33 (17:16)
Nejvíce branek: Blaškovič 8/3, F. Tůma 5, Popela a Kakač po 4 – Moješcik 12/4, Kocich 6, Žunič a Vomáčka po 4.
Play out – 3. kolo:
Kopřivnice – Strakonice 37:29 (15:14)
Nejvíce branek: Hanus 7, Flajsar 7/1, Bukovský 6 – Zbíral 8/3, Zdychynec a M. Nejdl po 4.