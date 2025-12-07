Házenkářky zdolaly na závěr MS Koreu 32:28

České házenkářky uzavřely své působení na světovém šampionátu v Dortmundu vítězstvím 32:28 nad Koreou. V osmifinálové skupině skončily páté.
Svěřenkyně Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého zvítězily na šampionátu ve dvou z šesti zápasů. Poslední již odehrály bez šance na postup do čtvrtfinále a ve skupině skončily předposlední. Už před posledními zápasy ve skupinách bylo jisté, že do čtvrtfinále MS postoupí francouzské obhájkyně titulu, olympijské vítězky z Norska, Dánsko, Maďarsko, Brazílie, Černá Hora a obě pořadatelské země šampionátu Nizozemsko a Německo.
Na předloňském MS ještě pod vedením norského trenéra Benta Dahla vyrovnaly osmým místem maximum od rozdělení federace. Letos se český výběr v konečném pořadí MS objeví v druhé polovině z 32 účastníků turnaje.
Předchozí vzájemný duel se odehrál před čtyřmi lety taktéž v osmifinálové fázi MS, ve Španělsku tehdy Jižní Korea zvítězila 32:26. Nyní se v Dortmundu střetly týmy, které v šestičlenné osmifinálové skupině dosud nebodovaly.
Po deseti minutách vedly české házenkářky 9:5, a to ještě několik šancí neproměnily. Jejich náskok pak vystoupal až na šest gólů, jenže přišel osmiminutový střelecký výpadek a ani zákroky brankářky Patricie Wizurové neuchránily český tým před obratem skóre na 14:15.
Vyrovnaný druhý poločas pak rozhodla až závěrečná desetiminutovka. Ta vyšla českému celku, který si v ní vypracoval čtyřbrankový náskok a soupeřky už za vyrovnáním spěchaly marně. Nejlepší střelkyně Charlotte Cholevová se trefila osmkrát.
Česko – Korea 32:28 (15:15)
Sestava a branky Česka: Wizurová, M. Malá – Kordovská 2, Pejšová, Poláková 1, Desortová 4, J. Franková 2, Smetková 4, A. Franková, Vávrová, Holečková, Zachová 4, Kafka Malá 2, K. Kubálková 2, Jestříbková 3, Cholevová 8/3.
Nejvíce branek Koreje: I Jong-jong 8/3, U Pit-na 7, Kim Min-so 4/3. Rozhodčí: Garcíaová, Paolantoniová (obě Arg.). Sedmimetrové hody: 3/3 – 6/6. Vyloučení: 5:1. Diváci: 6254.
„Kdo by s vítězstvím nebyl spokojený? Mám obrovskou radost, že jsme byli schopni přetavit práci, kterou jsme do toho investovali. Měli jsme zápasy, kde nám fakt kousek chyběl, a dnes to vyšlo. Vyšlo to proti týmu, který hraje jiný typ házené, je velmi nebezpečný. Je to tým, který v minulosti dokázal vyhrát na mistrovství světa medaili, pravidelný účastník olympiád. Holky to daly, patří jim dnes absolutorium,“ řekl Hlavatý.
„Korejky pořád začínají jako dieselový motor. Nevím, proč to je, ale i proti Švédkám prohrávaly. Potom se do toho dostanou. Ony zrychlily, udělaly výměnu střední spojky. Na konci jsme to strhli na svou stranu neskutečným chtíčem. Děvčata si o poločase v šatně řekla, že nám to dnes jednoduše nikdo nesebere, i když je to 15:15. Náš morál byl pak na konci vyšší,“ řekl Hlavatý.
Výsledky osmifinálových skupin mistrovství světa házenkářek
Skupina I (Rotterdam):
Senegal – Japonsko 23:27 (13:11),
Švýcarsko – Rumunsko 24:36 (9:18)
Maďarsko – Dánsko
Skupina IV (Dortmund):
Česko – Korea 32:28 (15:15),
Angola – Švédsko 26:24 (10:10)
Norsko – Brazílie