Házená

Karviná skončila v Evropském poháru ve čtvrtfinále. Vypadla až po sedmičkách


5. 4. 2026Aktualizovánopřed 6 hhodinami|Zdroj: ČTK

Až do sedmimetrových hodů dospěla odveta čtvrtfinále Evropského poháru házenkářů, ve kterém nakonec Karviná ve třinácté sérii podlehla 10:11 bosenskému Izvidači. Čeští mistři tak těsně nedosáhli na premiérový postup do semifinále soutěže.

Karviná před týdnem prohrála v Bosně 31:36. V domácím prostředí ale ztrátu brzy smazala a v prvním poločase vedla až o osm branek. Izvidač však dokázal korigovat a v poločase byl stav dvojutkání vyrovnaný (19:14).

Také v druhé půli Baník několikrát odskočil do postupového stavu, měl náskok až sedm gólů, ale nakonec sedmičkový rozstřel zachránil až půlminuty před koncem Denis Harabiš střelou na 34:29.

V rozstřelu kralovali střelci. Rozhodlo se až ve 13. sérii, kdy Matěj Nantl neprostřelil brankáře a Izvidač stejně jako loni slavil postup do semifinále.

„Většinu zápasu jsme byli na koni, mohli jsme ho rozhodnout, když jsme vedli o sedm, o osm gólů, ale nestalo se. Vždycky jsme tam měli nějaké přestřelení nebo technickou chybu,“ litoval v televizním rozhovoru pro Sport 2 karvinský trenér Michal Brůna. „Nakonec to bylo obrovské drama, pro nás s nešťastným koncem,“ dodal kouč týmu, jenž mezi zápasy Evropského poháru postoupil do semifinále extraligy.

Karviná hrála čtvrtfinále Evropského poháru po třech letech. Jako jediný z českých mužských klubů byla v semifinále v roce 2016 pražská Dukla.

ČTĚTE TAKÉ

Karviná ovládla základní část extraligy a oplatila Lovosicím pohárovou prohru

3. 3. 2026

Karviná ovládla základní část extraligy a oplatila Lovosicím pohárovou prohru
