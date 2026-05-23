Házenkářky Slavie slaví po třech letech ligový titul

Házenkářky Slavie po třech letech opět získaly ligový titul. Pražanky, které v semifinále vyřadily obhájkyně z Mostu, porazily v rozhodujícím finále v Chebu 33:24 Kynžvart a sérii ovládly 2:1 na zápasy.
Slavia před týdnem vyhrála první finále 29:27 a mohla rozhodnout ve středu doma, ale Kynžvartu podlehla 33:35. Tentokrát však pražský celek od začátku mířil za vítězstvím. V poločase vedl o dvě branky a druhé dějství ovládl 19:12.
Hostující celek opět táhla reprezentantka Severní Makedonie Angela Jankulovská, která byla s devíti góly nejlepší střelkyní zápasu. Eliška Baroňová přidala šest a Karolína Pejšová pět zásahů.
Za Kynžvart nastřílela sedm branek Veronika Vávrová, ale další hráčky se k ní nepřidaly. Západočeský celek se tak stejně jako před dvěma lety, kdy ve finále nestačil na Most, musel spokojit s druhým místem.
Slavia naposledy ovládla ligové play-off v ročníku 2022/2023, kdy získala titul po 13 letech a ukončila devítiletou nadvládu Mostu. Pražanky si připsaly devátý titul v samostatné historii a jedenáctý celkově.
Výsledky českého play-off házenkářské interligy žen
Finále – 3. zápas:
Kynžvart – Slavia Praha 24:33 (12:14)
Nejvíce branek: Vávrová 7, Königová, Filípková obě 3, Schneiderová 3/2 – Jankulovská 9/4, Baroňová 6, Pejšová 5. Konečný stav série: 1:2.
Play out – 6. kolo:
Plzeň – Hodonín 39:19 (19:11)
Nejvíce branek: Fenclová 7/2, Drozdová 5, Vysloužilová, Mancellariová, Panošková, Buchnerová, Vrbková všechny 4 – Hasíková 4, Meclová, Víchová a Štipčáková všechny 3, Walterová 3/1.