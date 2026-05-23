Házená

Házenkářky Slavie slaví po třech letech ligový titul


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Slavia získala mistrovský titul v lize házenkářek
Zdroj: ČT sport

Házenkářky Slavie po třech letech opět získaly ligový titul. Pražanky, které v semifinále vyřadily obhájkyně z Mostu, porazily v rozhodujícím finále v Chebu 33:24 Kynžvart a sérii ovládly 2:1 na zápasy.

Slavia před týdnem vyhrála první finále 29:27 a mohla rozhodnout ve středu doma, ale Kynžvartu podlehla 33:35. Tentokrát však pražský celek od začátku mířil za vítězstvím. V poločase vedl o dvě branky a druhé dějství ovládl 19:12.

Hostující celek opět táhla reprezentantka Severní Makedonie Angela Jankulovská, která byla s devíti góly nejlepší střelkyní zápasu. Eliška Baroňová přidala šest a Karolína Pejšová pět zásahů.

Za Kynžvart nastřílela sedm branek Veronika Vávrová, ale další hráčky se k ní nepřidaly. Západočeský celek se tak stejně jako před dvěma lety, kdy ve finále nestačil na Most, musel spokojit s druhým místem.

Slavia naposledy ovládla ligové play-off v ročníku 2022/2023, kdy získala titul po 13 letech a ukončila devítiletou nadvládu Mostu. Pražanky si připsaly devátý titul v samostatné historii a jedenáctý celkově.

Výsledky českého play-off házenkářské interligy žen

Finále – 3. zápas:

Kynžvart – Slavia Praha 24:33 (12:14)
Nejvíce branek: Vávrová 7, Königová, Filípková obě 3, Schneiderová 3/2 – Jankulovská 9/4, Baroňová 6, Pejšová 5. Konečný stav série: 1:2.

Play out – 6. kolo:

Plzeň – Hodonín 39:19 (19:11)
Nejvíce branek: Fenclová 7/2, Drozdová 5, Vysloužilová, Mancellariová, Panošková, Buchnerová, Vrbková všechny 4 – Hasíková 4, Meclová, Víchová a Štipčáková všechny 3, Walterová 3/1.

Čtěte také

Házenkářky Kynžvartu vyrovnaly ve finálové sérii, Most získal bronz

20. 5. 2026

Házenkářky Kynžvartu vyrovnaly ve finálové sérii, Most získal bronz


Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.