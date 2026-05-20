Házenkářky Kynžvartu vyrovnaly ve finálové sérii, Most získal bronz

Kynžvart zvítězil ve druhém finále na hřišti Slavie Praha 35:33 a vyrovnal sérii na 1:1. Rozhodující utkání bude hostit v sobotu. Házenkářky Mostu po neúspěšné obhajobě domácího titulu získaly alespoň bronz. V sérii o třetí místo hrané na dvě vítězství porazily Písek i podruhé, po úvodní domácí výhře 37:25 uspěly na jihu Čech 38:32.
Slávistky, které v semifinále zastavily mostecké šampionky, začaly zápas lépe a ještě ve 24. minutě vedly o dva góly. Na přelomu poločasů ale rozjely rozhodující nástup Západočešky a vypracovaly si až čtyřbrankový náskok.
V dramatickém závěru sice dokázaly domácí hráčky několikrát vyrovnat, naposledy 70 sekund před koncem na 33:33, koncovku ale rozhodly dvě branky Terezy Michalcové.
Pražanky, které bojují o devátý titul v samostatné historii a jedenáctý celkově, opět střelecky táhla reprezentantka Severní Makedonie Angela Jankulovská. Ze sedmi gólů zapsala šest ze sedmimetrových hodů. Kynžvart, který útočí na druhé zlato, se mohl opřít o autorku devíti branek Terezu Filípkovou.
Most, který ve finále chybí poprvé od roku 2013, si vytvořil rozhodující náskok v závěru prvního poločasu. Sedmibrankové vedení po přestávce navýšil až na devět gólů, domácí dokázali manko stáhnout maximálně na čtyři branky.
Písek nezachránila ani nejlepší střelkyně zápasu Iveta Korešová, která dala 12 gólů. Most táhla Markéta Šustáčková se sedmi trefami.
Výsledky českého play-off házenkářské interligy žen
Finále – 2. zápas: Slavia Praha – Kynžvart 33:35 (13:16)
Nejvíce branek: Jankulovská 7/6, Vostárková 6, Švihonosová 5 – Filípková 9, Vávrová 7/1, K. Königová 5. Stav série: 1:1.
O 3. místo – 2. zápas: Písek – Most 32:38 (18:25)
Nejvíce branek: Korešová 12/2, Svobodová 7, Indráková 5 – Šustáčková 7/1, Stříšková 6, Zachová 6/2. Konečný stav série: 0:2.