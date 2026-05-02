Házenkáři Plzně odvrátili první finálový mečbol, bronz obhájila Dukla Praha

Po dvou venkovních prohrách dokázali házenkáři Talentu Plzně nad obhájci z Karviné vyzrát. Ve třetím finálovém utkání zvítězili 29:25 a odvrátili tak konec sezony. Rozhodující duel o bronz ovládli hráči Dukly Praha, kteří Zubří přehráli 33:28. Slezané mají šanci proměnit druhý mečbol na třetí titul po sobě hned v neděli od 11 hodin. Přímý přenos nedělního finálového utkání Plzeň – Karviná sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Zatímco v prvních dvou zápasech dominovali Karvinští, tentokrát se od úvodu hrálo podle plzeňských not. Západočeši v utkání ani jednou neprohrávali a už v průběhu úvodního dějství si vytvořili šestibrankový náskok. Do kabin šli v poločase s vedením 15:10.
Po změně stran domácí odskočili už na rozdíl sedmi gólů a zdálo se, že zápas v klidu dotáhnou k vítězství. Slezané ale ještě zabojovali a zhruba osm minut před koncem snížili na 22:24. Plzeňský trenér zareagoval oddechovým časem a jeho svěřenci už závěr zvládli.
Karviné nepomohlo k vítězství ani 10 gólů reprezentanta Vojtěcha Patzela. Domácí tým táhl především Jakub Douda, který zaznamenal sedm branek. Šestkrát skóroval Daniel Bláha.
Bronzové medaile v extralize obhájili házenkáři Dukly Praha. V rozhodujícím třetím utkání série o 3. místo se Zubřím navázali na úvodní domácí výhru a při návratu před vlastní fanoušky porazili soupeře 33:28.
Výsledky play–off házenkářské extraligy mužů
Finále – 3. zápas:
Talent tým Plzeňského kraje – Karviná 29:25 (15:10)
Nejvíce branek: Douda 7/1, Bláha 6, Skopár 5 – V. Patzel 10/3, Užek a Skalický po 3. Stav série: 1:2.
O 3. místo – 3. zápas:
Dukla Praha – Zubří 33:28 (18:15)
Nejvíce branek: Březina 6, Josef a Sviták po 5 – Palát 6/2, Mořkovský, Šišák a Krupa po 4, Matouš 4/1. Konečný stav série 2:1.