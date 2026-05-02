Házená

Házenkáři Plzně odvrátili první finálový mečbol, bronz obhájila Dukla Praha


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Po dvou venkovních prohrách dokázali házenkáři Talentu Plzně nad obhájci z Karviné vyzrát. Ve třetím finálovém utkání zvítězili 29:25 a odvrátili tak konec sezony. Rozhodující duel o bronz ovládli hráči Dukly Praha, kteří Zubří přehráli 33:28. Slezané mají šanci proměnit druhý mečbol na třetí titul po sobě hned v neděli od 11 hodin. Přímý přenos nedělního finálového utkání Plzeň – Karviná sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.

Zatímco v prvních dvou zápasech dominovali Karvinští, tentokrát se od úvodu hrálo podle plzeňských not. Západočeši v utkání ani jednou neprohrávali a už v průběhu úvodního dějství si vytvořili šestibrankový náskok. Do kabin šli v poločase s vedením 15:10.

Po změně stran domácí odskočili už na rozdíl sedmi gólů a zdálo se, že zápas v klidu dotáhnou k vítězství. Slezané ale ještě zabojovali a zhruba osm minut před koncem snížili na 22:24. Plzeňský trenér zareagoval oddechovým časem a jeho svěřenci už závěr zvládli.

Karviné nepomohlo k vítězství ani 10 gólů reprezentanta Vojtěcha Patzela. Domácí tým táhl především Jakub Douda, který zaznamenal sedm branek. Šestkrát skóroval Daniel Bláha.

Bronzové medaile v extralize obhájili házenkáři Dukly Praha. V rozhodujícím třetím utkání série o 3. místo se Zubřím navázali na úvodní domácí výhru a při návratu před vlastní fanoušky porazili soupeře 33:28.

Výsledky play–off házenkářské extraligy mužů

Finále – 3. zápas:

Talent tým Plzeňského kraje – Karviná 29:25 (15:10)
Nejvíce branek: Douda 7/1, Bláha 6, Skopár 5 – V. Patzel 10/3, Užek a Skalický po 3. Stav série: 1:2.

O 3. místo – 3. zápas:

Dukla Praha – Zubří 33:28 (18:15)
Nejvíce branek: Březina 6, Josef a Sviták po 5 – Palát 6/2, Mořkovský, Šišák a Krupa po 4, Matouš 4/1. Konečný stav série 2:1.

Přečtěte si také

Karvinští házenkáři zvládli úvodní finále a úspěšně nakročili za obhajobou titulu

25. 4. 2026

Karvinští házenkáři zvládli úvodní finále a úspěšně nakročili za obhajobou titulu

Házenkáře Karviné dělí jediná výhra od obhajoby titulu

26. 4. 2026

Házenkáře Karviné dělí jediná výhra od obhajoby titulu
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.