Házená

Karvinští házenkáři zvládli úvodní finále a úspěšně nakročili za obhajobou titulu


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK
Zdroj: ČT sport

Házenkáři Karviné ve finále extraligy vykročili úspěšně za obhajobou titulu. V prvním utkání série hrané na tři výhry porazili 35:34 vicemistry z Plzně. Druhý zápas je ve Slezsku na programu v neděli.

Úvod zápasu sice vyšel Plzni, ale domácí ještě v prvním poločase otočili skóre a do druhé půle vstupovali s vedením 21:19. Poté si Karviná postupně vypracovala až čtyřbrankový náskok, hosté však dokázali ještě duel zdramatizovat.

Sedmapadesát sekund před koncem Jan Stehlík vyrovnal na 32:32, závěr nicméně patřil opět Karviné. Západočechům na výhru nestačili ani dva osmibrankoví střelci Stehlík s Danielem Bláhou. Nejlepším střelcem Karviné byl s osmi zásahy Vojtěch Patzel.

„Škoda prvního poločasu, ve kterém jsme špatně bránili. Dostali jsme 21 branek, to je strašně moc,“ řekl Stehlík. „Celý zápas jsme se trápili v koncovce. Těžko se vyhrává, když tolik šancí nedáte,“ dodal.

Karviná s Plzní se utkávají ve finále od sezony 2017/18. Baník se radoval čtyřikrát, Talent tým třikrát.

