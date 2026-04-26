Házenkáře Karviné dělí jediná výhra od obhajoby titulu

Karvinští házenkáři porazili ve finále extraligy Plzeň i napodruhé a v sérii na tři vítězství je dělí jeden úspěch od obhajoby titulu. Před domácími fanoušky úřadující šampioni vyhráli 27:23 a první mečbol budou mít v sobotu 2. května na západě Čech.
Hráči Baníku zvládli druhé utkání suverénně a ani jednou v něm neprohrávali. Do přestávky si postupně vytvořili až šestibrankový náskok a ve druhé půli vedení kontrolovali. Plzeň sice v závěru stáhla na rozdíl tří branek, víc ale nezvládla.
Domácí tým střelecky táhl Jan Užek se sedmi brankami. V dresu hostů byl nejlepším střelcem Jakub Douda se šesti zásahy.
Finále play-off házenkářské extraligy mužů – 2. zápas:
Karviná – Talent tým Plzeňského kraje 27:23 (14:8)
Nejvíce branek: Užek 7, V. Patzel 5/2, J. Patzel 4 – J. Douda 6/3, T. Nejdl 5, O. Šafránek 3. Stav série: 2:0.