Házená

Házenkáře Karviné dělí jediná výhra od obhajoby titulu


26. 4. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Karvinští házenkáři porazili ve finále extraligy Plzeň i napodruhé a v sérii na tři vítězství je dělí jeden úspěch od obhajoby titulu. Před domácími fanoušky úřadující šampioni vyhráli 27:23 a první mečbol budou mít v sobotu 2. května na západě Čech.

Hráči Baníku zvládli druhé utkání suverénně a ani jednou v něm neprohrávali. Do přestávky si postupně vytvořili až šestibrankový náskok a ve druhé půli vedení kontrolovali. Plzeň sice v závěru stáhla na rozdíl tří branek, víc ale nezvládla.

Domácí tým střelecky táhl Jan Užek se sedmi brankami. V dresu hostů byl nejlepším střelcem Jakub Douda se šesti zásahy.

Finále play-off házenkářské extraligy mužů – 2. zápas:

Karviná – Talent tým Plzeňského kraje 27:23 (14:8)

Nejvíce branek: Užek 7, V. Patzel 5/2, J. Patzel 4 – J. Douda 6/3, T. Nejdl 5, O. Šafránek 3. Stav série: 2:0.

