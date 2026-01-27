Házená

Island živí naději na semifinále, ve hře ho udrželo zaváhání Švédska


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Dramatický závěr utkání Švýcarsko – Island
Zdroj: ČT sport

Před závěrečnými zápasy ve čtvrtfinálové skupině II ME házenkářů zůstávají ve tře o postup stále čtyři týmy. Situaci zamotaly remízy Islandu se Švýcarskem a domácích Švédů s Maďarskem. V nejlepší pozici jsou Chorvaté, úřadující vicemistři světa porazili v balkánském derby Slovinsko 29:25.

Naději na třetí semifinále evropského šampionátu v historii živí hráči Islandu, ačkoliv zápas se Švýcary se jim výsledkově nevydařil. V posledních minutách sice dokázali smazat náskok dvěma vyloučeními oslabeného soupeře, stačilo to ale jen na remízu 38:38.

Do hry Seveřany vrátilo zaváhání Švédů proti Maďarsku. Spolupořadatelé turnaje vedli v závěru 30:28, nakonec ale byli rádi za remízu 32:32, čímž se Islandu pouze bodově vyrovnali a jejich konkurent má na své straně lepší vzájemný zápas.

Chorvaté vedou o bod skupinu, nemohou si ale dovolit na závěr s Maďary zaváhat, neboť při rovnosti bodů s Islandem i Švédskem by měli nejhorší skóre.

Islandu stačí jakékoliv vítězství nad Slovinskem, které ale v případě zisku dvou bodů může stále postoupit, pokud Švédové nezvládnou duel se Švýcarskem.

Výsledky čtvrtfinálové části ME házenkářů

Skupina II (Malmö): Švýcarsko – Island 38:38 (19:19), Slovinsko – Chorvatsko 25:29 (11:14),Švédsko – Maďarsko 32:32 (14:16).

