Házená

SESTŘIHDánsko si triumfem nad Německem zajistilo semifinále ME


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Rozhodující nástup Dánska v utkání ME házenkářů proti Německu
Zdroj: ČT sport

Jako první si semifinálovou účast na mistrovství Evropy zajistili házenkáři Dánska, kteří v předposledním utkání čtvrtfinálové skupiny zdolali německé soupeře 31:26. Ti o svoji místenku zabojují s obhájci titulu z Francie, kteří si postup nečekaně zkomplikovali porážkou 32:36 se Španělskem. Přímé přenosy šampionátu sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Dánové se ve šlágru od soupeře definitivně odpoutali ve 40. minutě. Po slabším začátku se rozchytal jejich brankář Emil Nielsen, jenž si připsal celkem 14 zákroků a podruhé za sebou byl vyhlášen hráčem zápasu. Po osmi brankách si připsali Simon Pytlick a Mathias Gidsel.

Přemožitelé českého týmu ze základní skupiny Francouzi předvedli především v prvním poločase velké množství chyb v útoku, nebyli dostatečně agresivní v obraně a do šaten šli s šestigólovým mankem (14:20). Po přestávce se Španělsku dokázali přiblížit maximálně na rozdíl jedné branky, na vyrovnání, natož obrat nedosáhli.

Nahrávám video
Sestřih utkání ME házenkářů Portugalsko – Norsko
Zdroj: ČT sport

Španělsko je navzdory dnešnímu vítězství bez šance na postup stejně jako Norové a Portugalci, kteří se rozešli s remízou 35:35. Německu proti Francii bude stačit i remíza.

Výsledky čtvrtfinálové části ME házenkářů

Portugalsko – Norsko 35:35 (17:18), Španělsko – Francie 36:32 (20:14), Dánsko – Německo 31:26 (13:12).

Francouzští házenkáři v rekordním zápase porazili na ME Portugalsko

24. 1. 2026

SESTŘIHHázenkáři na závěr ME jasně porazili Ukrajince. Exceloval patnáctigólový Josef

19. 1. 2026

Házenkáři na závěr ME jasně porazili Ukrajince. Exceloval patnáctigólový Josef
