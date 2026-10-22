Hašimoto je počtvrté za sebou mistrem světa ve víceboji

Japonec Daiki Hašimoto je počtvrté za sebou mistrem světa v gymnastickém víceboji. Pětadvacetiletý šampion z let 2022, 2023 a 2025 vyhrál finále v Rotterdamu ziskem 85,998 bodu před Číňanem Jang Chao-nanem (84,199) a Britem Joem Fraserem (83,531).
Hašimoto tak jde ve stopách krajana Koheie Učimury, jenž ovládl víceboj na MS v letech 2009 až 2015 šestkrát za sebou. Olympijský vítěz z Tokia už v hale Ahoy před dvěma dny pomohl k triumfu japonskému družstvu a celkově má ze světových šampionátů sedm zlatých medailí.
Až osmý skončil olympijský vítěz z Paříže a vítězův krajan Šinnosuke Oka.