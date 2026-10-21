Japonští gymnasté obhájili i díky skvělé hrazdě na MS zlato

Japonští gymnasté po skvělém finiši ve finále obhájili na mistrovství světa zlato v soutěži družstev. V dramatické soutěži i díky vydařenému cvičení na hrazdě olympijského šampiona z Tokia Daikiho Hašimota získali 251,928 bodu a nechali za sebou ruský tým World Gymnastics 2 (250,329) a Čínu (249,193). Přímé přenosy sledujte na Eurovision Sport.
Finále měla výborně rozjeté Británie, jež po čtyřech ze šesti rotací vedla, ale i kvůli pádu Courtneyho Tullocha z bradel skončila na čtvrté pozici. Medailisté si přitom s předstihem zajistili start na olympijských hrách v Los Angeles 2028, kde bude Japonsko obhajovat zlato z Paříže. Dalších devět účastnických týmů určí MS příští rok v Čcheng-tu.
Úterní večer znamenal návrat ruského týmu do mezinárodních soutěží po čtyřleté pauze kvůli vojenské invazi na Ukrajinu. Po květnovém rozhodnutí World Gymnastics mohou už sportovci z Ruska a Běloruska startovat bez omezení, světová federace nicméně nechala na pořadatelských zemích, jaký postoj k nim zaujmou. V Rotterdamu tak Rusko startovalo jako neutrální pod názvem „World Gymnastics 2“.
Finále nabralo zpoždění kvůli technickým problémům na prostných. Před čtvrtou rotací, kdy měli cvičit domácí Nizozemci a Kolumbijci, museli technici rozebrat část plochy a opravit závady v její spodní konstrukci. Zdržení trvalo zhruba 15 minut.