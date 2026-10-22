Gymnastika

Konec americké nadvlády. Čínské gymnastky po 20 letech získaly světový titul v družstvech


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Čínské sportovní gymnastky ukončily na MS kralování Američanek
Zdroj: ČT sport

Čínské sportovní gymnastky na mistrovství světa ukončily kralování Američanek a po 20 letech získaly světový titul v soutěži družstev. Na šampionátu v Rotterdamu získaly 165,764 bodu a triumfovaly s náskokem 233 tisícin před výběrem USA, který ovládl předchozích sedm šampionátů. Bronz mají Japonky.

Trojice družstev na medailových pozicích se kvalifikovala na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Číňanky získaly v ženských družstvech na MS ve sportovní gymnastice teprve druhý titul. Před úspěchem v Rotterdamu se radovaly v roce 2006 v dánském Aarhusu.

Rozhodla kladina, v níž čínská trojice měla nejvyšší součet bodů, a naopak Američanky až pátý. Zámořskému týmu tak nepomohlo ani to, že na ostatních třech nářadích byl nejlepší. Ženský světový titul v družstvech nezískal výběr USA poprvé od roku 2010, kdy rovněž v Rotterdamu vyhrály Rusky.

Ty sice na letošním šampionátu mohly v týmové soutěži startovat, ale byly oslabené, protože tři jejich závodnice včetně obhájkyně titulu ve víceboji Angeliny Melnikovové nedostaly víza pro vstup do Nizozemska. Nakonec skončily šesté.

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