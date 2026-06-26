Golf

Kousková zahájila turnaj LET v Berouně děleným pátým místem


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Kousková zahájila turnaj LET v Berouně děleným pátým místem
Zdroj: ČT sport

Sára Kousková potvrdila na úvod berounského turnaje Czech Ladies Open pozici domácí golfové jedničky a po prvním kole se dělí o páté místo. V tropickém počasí zahrála v Royal Beroun Golf Clubu sedm ran pod par hřiště a zaostává jen o dvě za vedoucí Lydií Hallovou z Walesu. Další tři Češky - senzační vítězka berounského turnaje z roku 2022 Jana Melichová a také Lucie Váchová i Tereza Zapletal Koželuhová se dělí se skóre -5 o čtrnáctou pozici.

Nadšená byla zejména Kousková, která má z evropského okruhu LET již dva tituly. „Super start, asi nejlepší, co jsem tady kdy v Berouně měla,“ řekla České televizi. První devítku končila s šesti birdie, z toho čtyřmi za sebou od 11. do 14. jamky. Jediné bogey zahrála na tříparové čtyřce, ale vzápětí na to reagovala birdie na pětiparových jamkách číslo 5 a 7.

Zapletal Koželuhová se blýskla dvěma eagly, na sedmé a osmnácté jamce, což se jí v jednom kole povedlo poprvé. Do turnaje zasáhlo celkem jedenáct Češek. Druhé kolo s cutem pro 60 golfistek začne v sobotu v 7:45, v neděli turnaj s navýšenou dotací 350.000 eur vyvrcholí.

Výsledky golfového turnaje Ladies European Tour v Berouně

Czech Ladies Open, golfový turnaj Ladies European Tour v Berouně (dotace 350.000 eur, par 72) - po 1. kole:

1. Hallová (Wales) 63, 2. Fernándezová (Šp.), Knechtová (Švýc.) a Hamiltonová (Angl.) všechny 64, 5. Kousková (ČR), Sobronová (Šp.), Heathová (Angl.) a Komulainenová (Fin.) všechny 65, ...14. Váchová, Zapletal Koželuhová a Melichová všechny 67, 44. Andrýsová a Macková obě 69, 96. Saint Germain 72, 121. Napoleaová 74, 123. Melecká 75, 127. am. Šmolíková 76, 130. am. Kohoutek (všechny ČR) 78.

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