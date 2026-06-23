Turnaj v Berouně odehraje i jedenáct Češek, Kousková má z atmosféry husí kůži

Bez dlouholeté české hvězdy Kláry Davidson Spilkové, ale s dalšími jedenácti domácími hráčkami, včetně současné jedničky Sáry Kouskové, začne v pátek v Berouně golfový Tipsport Czech Ladies Open. Osmý ročník turnaje Ladies European Tour (LET) se bude hrát o podíly z navýšené dotace v celkové hodnotě 350 tisíc eur (zhruba 8,4 milionu korun).
„Dovoluji si říct, že je to dnes největší golfový turnaj v České republice. Hřiště je podle mě ve výborné kondici a hráčky se mají na co těšit. Setup hřiště je připravený jako v předchozích letech. Věřím, že hráčky přinesou velmi dobré skóre. Věřím, že je určitá šance, aby vyhrála česká hráčka,“ řekl promotér turnaje Luboš Koželuh.
Roli české jedničky plní šestadvacetiletá Kousková, která loni získala na LET dva tituly. Minulý rok byla v Berouně třináctá. Vedle ní a vítězky turnaje z roku 2022 Jany Melichové budou startovat také Kristýna Napoleaová, Patricie Macková, Tereza Melecká, Lucie Váchová, Tereza Zapletal Koželuhová, Natálie Saint Germain, Kateřina Šmolíková, Anna Andrýsová a Annika Kohoutek.
Trojnásobná olympijská účastnice Davidson Spilková chybí z rodinných důvodů. „Je to čistě soukromá věc. Zavolala mi v lednu, řekla mi to a je to věc, která je absolutně v pohodě. Je to soukromí. Samozřejmě nám tu chybí a myslím, že turnaj bude chybět i jí, ale jednou za čas se stane, že termín jde proti nějaké rodinné akci. Věřím, že ji tu příští rok zase přivítáme,“ uvedl Koželuh.
Český ženský golf jde nahoru, těší Kouskovou
Kouskové patří v současném žebříčku Order of Merit 44. místo, letos skončila na turnajích dvakrát v první desítce. Jednou se to v této sezoně povedlo také Melichové, Melecké a Mackové. „Je to krásné a je na tom vidět, jak jde český golf, zejména ten ženský, neustále dopředu. Zažíváme éru, která tady nebyla, a jsem šťastná, že toho mohu být součástí,“ uvedla Kousková.
V Berouně by ráda byla co nejvýše. „Do sezony jsme měli pomalejší start, některé věci si potřebovaly sednout. Myslím, že můj golf byl o trochu lepší než minulý rok. Potřebovala jsem se mentálně uklidnit a jsem ráda, že se to projevilo v Německu a Maroku, kde jsem byla v první desítce. Měla jsem tři týdny na to, se připravit. A tím, že je tady ještě malinký prostor pro zlepšení z předchozích let, věřím, že se nám podaří vylepšit i to umístění,“ řekla Kousková.
Turnaj v Berouně je pro ni speciální o to víc, že si tam před dvěma lety pojistila účast na olympijských hrách v Paříži. Přestože místní podmínky dobře zná, stále je před startem lehce nervózní. „Je to legrační, protože si vždy říkám, že bych si zahrála i jiné české hřiště, ale pokaždé se vracím a vzpomenu si na to, jak je to tu úžasné. Beroun je skvělé hřiště pro diváky a už teď mám z toho husí kůži. Ta atmosféra je tady jedinečná,“ podotkla Kousková.
Těší se také Melichová, která loňský ročník vynechala kvůli rekonvalescenci po operaci vyhřezlé ploténky. „Jsem ráda, že tu mohu teď sedět s vyhlídkou toho, že můžu hrát tento turnaj. Posledních pár týdnů je pro mě náročnějších, protože výsledky šly trochu dolů a mám problém se sebevědomím, ale můžu říct, že se na turnaj obrovsky těším,“ uvedla Melichová.
Turnaj nemá jasnou favoritku. Bojovat o úspěch chce například Švédka Kajsa Arwefjällová, Němka Alexandra Försterlingová či Dikša Dagarová z Indie, která turnaj vyhrála v roce 2023. Startovat bude také druhá golfistka letošního žebříčku Francouzka Agathe Laisneová či Britka Esme Hamiltonová, která vloni skončila v Berouně druhá. Chybět by neměla ani předloňská šampionka Španělka Marta Martínová.
Czech Ladies Open je největší ženský turnaj na českém území. V roce 2019 se hrálo poprvé na Karlštejně, od dalšího roku byl již dějištěm Royal Beroun Golf Club.