Kousková útočí na třetí titul z evropského okruhu LET


před 5 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Kousková drží před finále druhé místo na German Masters
Golfistka Sára Kousková se drží i po třetím kole German Masters na druhém místě a ve finále se pokusí zaútočit na třetí titul z evropského okruhu LET. Šestadvacetiletá česká jednička obešla hřiště v paru a s bilancí -8 zaostává o dvě rány za vedoucí Němkou Alexandrou Försterlingovou. S další domácí hráčkou Chiarou Nojaovou se Kousková o druhé místo dělí.

Kousková přitom zahrála zatím nejhorší kolo na turnaji. Oproti pátečnímu skvělému výkonu 66 ran si o sedm úderů pohoršila. Skórovala jen jednou, jednou naopak normu jamky o ránu překročila.

Další Češka z původně rekordní devítičlenné sestavy Patricie Macková figuruje po třech kolech na 16. místě. Tereza Melecká je na 34. pozici, Tereza Zapletal Koželuhová je dvaapadesátá a Kristýna Napoleaová, jež zdejší turnaj v roce 2023 vyhrála, je na 59. příčce.

