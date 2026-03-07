Po rekordním prvním kole golfistka Sára Kousková na turnaji Ladies European Tour v australské Magentě opět překročila par hřiště a s průběžným skóre -5 klesla na dělené 14. místo. Po čtvrtečních 64 ranách v pátek normu překročila o jeden úder, dnes o dva a pohoršila si o devět pozic. Vedení nadále drží domácí Kelsey Bennettová.
Kouskové nevyšlo v Austrálii třetí kolo, pohoršila si na čtrnácté místo
„Hra je dobrá, ale bylo v ní trochu víc chyb. Špatné odskoky, místa, ale co se dá dělat. Některé šance jsem využila, některé tam nechala. Z pohledu skóre nic moc, přála bych si lepší výsledek, na druhou stranu to není žádná katastrofa,“ hodnotila česká jednička Kousková. Šestadvacetiletá golfistka už na okruhu LET dva turnaje vyhrála.
Další Češka Patricie Macková před nedělním posledním kolem Australian Women's Classic drží 47. místo, Klára Davidson Spilková je čtyřiapadesátá. Jana Melichová neprošla cutem. Vedoucí Australanka Bennettová má skóre -12 a náskok jedné rány před Angličankami Caley McGintyovou a Meghan MacLarenovou.