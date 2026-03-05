Kousková vede po prvním kole s náskokem dvou ran turnaj LET v Austrálii

Sára Kousková je po prvním kole s náskokem dvou ran v čele turnaje Ladies European Tour v australské Magentě. Na úvod zahrála česká jednička rekord hřiště 64 úderů, tedy osm pod par.
Ve státu Nový Jižní Wales se hraje druhý ze čtyř australských turnajů za sebou. Šestadvacetiletá Kousková měla na Australian Women's Classic skvělý první den, ani na jedné jamce nepřekročila par a zahrála osm birdie.
Vítězka dvou turnajů LET si vybudovala náskok dvou úderů před trojicí soupeřek na druhém místě, kterou tvoří Momoka Koboriová z Nového Zélandu, Daniela Darqueaová z Ekvádoru a domácí Australanka Kelsey Bennettová.
„Byl to opravdu dobrý den. Hodně jsem se soustředila na proces a mentální stránku hry a snažila se nepřemýšlet o výsledku. Byli jsme hodně disciplinovaní v tom, jak jsme přistupovali k jednotlivým ranám, a myslím, že právě to byl klíč,“ uvedla Kousková, jež na hřišti Magenta Shores cítila podporu. „Viděla jsem i české vlajky a přišel mě podpořit můj australský děda, který tady žije. To bylo opravdu moc milé a speciální,“ dodala.
Čtyřdenní turnaj s dotací 600 000 australských dolarů (8,9 milionu korun) rozehrály dobře také Klára Davidson Spilková a osmá žena z předchozí akce ve Wollongongu Patricie Macková, jež jsou se skóre -3 na dělené 20. pozici. Jana Melichová, která jako jediná z Češek minulý týden v Austrálii nestartovala, je zhruba v polovině výsledkové listiny na 68. pozici s jednou ranou nad par.