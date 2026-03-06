Kousková se po druhém kole turnaje LET v Austrálii propadla na páté místo

Golfistka Sára Kousková po druhém kole turnaje Ladies European Tour v australské Magentě klesla z prvního na páté místo. Zatímco ve čtvrtek zahrála česká jednička rekord hřiště 64 úderů, tedy osm pod par, dnes normu o jednu ránu překročila. V čele ji vystřídala domácí Kelsey Bennettová, na kterou Kousková ztrácí v polovině soutěže tři rány.
V prvním kole zaznamenala Kousková osm birdie, tentokrát si připsala jediné a na dvou jamkách měla bogey. „S hrou jsem vlastně spokojená, akorát mě mrzí ten konec. Dařilo se mi dělat stejné věci jako včera. Rozdíl byl jen v tom, že dneska ty putty jezdily po hranách,“ řekla Kousková.
„Tak to prostě je. Ale myslím, že včera jsem si toho nahrabala docela hodně,“ uvedla šestadvacetiletá vítězka dvou turnajů Ladies European Tour. „Na osmnáctce jsem nedala fakt hodně krátký putt, ale to kolo bylo hodně vyčerpávající. Bylo hodně teplo. Nevím, jestli mi došly síly. Prostě se to stalo. Můžu to jenom hodit za hlavu a věřit, že zítra to tam bude zase hezky padat.“
V druhém kole Australian Women's Classic si pohoršily i další tři české hráčky. Klára Davidson Spilková klesla z 20. na 33. pozici stejně jako osmá žena z předchozí akce ve Wollongongu Patricie Macková. Jana Melichová na 81. příčce neprošla cutem.