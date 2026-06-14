Váchová byla na LETAS v Kácově čtvrtá, Napoleaová pátá, vyhrála Gestsdóttirová

Golfistka Lucie Váchová obsadila na domácím turnaji druhé nejvyšší evropské série LET Access v Kácově čtvrté místo. Kristýna Napoleová skončila pátá. Desátý ročník Czech Ladies Challenge vyhrála Hulda Gestsdóttirová z Islandu. Každé ze tří kol na hřišti Panorama Golf Resortu zvládla odehrát přesně v paru na 72 úderů.
Výkonů pod normu hřiště nebylo v turnaji příliš. Minimum bylo 69 úderů a ve finále právě tolik ran stačilo Váchové, která se díky tomu posunula v pořadí z průběžné 16. pozice. Jednadvacetiletá profesionálka si na LETAS vylepšila maximum, dosud byla nejlépe dvakrát osmá, a to loni a předloni právě na Czech Ladies Challenge.
S výkonem 219 ran zaostala za vítězkou o tři údery. Dva ji dělily od Švýcarky Natalie Armbrüsterové, jež obešla na 69 ran páteční úvodní kolo, a jeden od Švédky Moy Svedenskiöldové.
Napoleaová za krajankou zaostala o jediný úder. Hráčce, jež má jako vítězka German Masters z roku 2023 na kontě výhru i na elitní evropské tour LET, se nejlépe dařilo v pátek, kdy splnila normu hřiště. V sobotu ji překročila o ránu a ve finále o tři, takže neudržela průběžné třetí místo.
Jedinou domácí vítězkou Czech Ladies Challenge zůstává současná česká jednička Sára Kousková, jež turnaj ovládla v roce 2021, kdy bylo dějištěm Konopiště.
Výsledky golfového turnaje Czech Ladies Challenge v Kácově
Výsledky golfového turnaje Czech Ladies Challenge v Kácově
1. Gestsdóttirová (Isl.) 216 (72+72+72), 2. Armbrüsterová (Švýc.) 217 (69+74+74), 3. Svedenskiöldová (Švéd.) 218 (74+73+71), 4. Váchová 219 (74+76+69), 5. Napoleaová (obě ČR) 220 (72+73+75) a Gunnarová (Švéd.) 220 (75+75+70), .. 21. Zapletal Koželuhová 226 (75+76+75), 29. Andrýsová 228 (78+75+75), 47. Šmolíková (všechny ČR) 235 (76+78+81).