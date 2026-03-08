Golf

Kousková si v Austrálii nepolepšila, turnaj LET zakončila jako dvaadvacátá


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Golfistka Sára Kousková obsadila na turnaji Ladies European Tour v Magentě 22. místo. Česká žebříčková jednička po prvním kole vedla, ale postupně pořadím klesala a druhý ze série čtyř turnajů LET v Austrálii zakončila s jednou ranou nad par.

Šestadvacetiletá Kousková ve čtvrtek zahrála kolo na 64 úderů a vytvořila rekord hřiště Magenta Shores. Další dny se ale postupně zhoršovala na 73, 74 a dnešních 78 ran.

Závěrečný den Australian Women’s Classic výrazně ovlivnilo počasí, hráčky bojovaly se silným větrem a odpoledne i s deštěm. „Myslím, že mám docela radost, že už mám dnes hotovo, protože to bylo opravdu hodně těžké. Foukal silný vítr a pak přišla opravdu šílená sprcha, která v kombinaci s větrem nebyla vůbec příjemná,“ uvedla Kousková, jež se dnes nejvíce trápila na 14. jamce.

„Zrovna tam se mi stalo triple bogey, kdy se tam sešlo několik nepříjemných věcí najednou. To mě samozřejmě mrzí, protože jinak byl dnes golf docela dobrý. Mám velkou radost z patování. Spoustu situací jsem díky němu zachránila,“ dodala.

Na děleném 34. místě skončily s výsledkem +4 Klára Davidson Spilková a Patricie Macková, cutem po druhém kole neprošla Jana Melichová. Turnaj s náskokem čtyř ran a skóre -13 vyhrála domácí Kelsey Bennettová.

Příští týden čeká golfistky největší z kvarteta australských turnajů, Women's Australian Open s dotací 1,7 milionu dolarů.

Přečtěte si

Kouskové nevyšlo v Austrálii třetí kolo, pohoršila si na čtrnácté místo

7. 3. 2026

Kouskové nevyšlo v Austrálii třetí kolo, pohoršila si na čtrnácté místo
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.