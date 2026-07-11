Kousková si na majoru v Évianu pohoršila a před posledním kolem je sedmačtyřicátá

Sára Kousková je na turnaji Evian Championship před závěrečným čtvrtým kolem na děleném 47. místě. V pátek prošla poprvé na majorech cutem z 23. pozice, v sobotu zahrála ránu nad par a pořadím se propadla. Celkově má vítězka dvou evropských turnajů okruhu LET skóre -2.
Sedmadvacetiletá Kousková zopakovala výsledek 72 ze čtvrtka, o den později předvedla čtyři pod par. V neděli může překonat nejlepší český výsledek na majorech, kterým je 50. místo Kláry Davidson Spilkové z British Open 2018.
„Myslím, že to byl pořád super výkon, stabilní, ta hra byla podobná předchozím dvěma dnům, mám z toho radost. Mrzí mě samozřejmě ta šestnáctka, kde jsem dala bohužel ránu do vody a odnesla jsem double bogey. Ale dneska to bylo strašně těžké, když člověk neskončil na greenu, byla velká šance odnést vysoké číslo,“ řekla Kousková.
Turnaj vede s výsledkem -19 Korejka Rju He-nan. Sedmá hráčka světového žebříčku v sobotu zahrála rekordní kolo v historii majorů, hřiště v Évian-les-Bains nad Ženevským jezerem obešla na 60 ran.
Před nejbližší soupeřkou Japonkou Aki Iwaiovou vede o tři rány a po červnovém triumfu na PGA Championship může ovládnout druhý major za sebou.
Z bojů o titul již v pátek vypadla světová jednička Američanka Nelly Kordová, jež vyhrála předchozí dva letošní majory.