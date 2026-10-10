Kousková drží v Soulu dělené čtvrté místo, Macková je před závěrečným kolem osmá

Sára Kousková je před nedělním finálovým kolem turnaje Ladies European Tour v Soulu na dělené čtvrté pozici. Česká golfová jednička navzdory pokaženému závěru zahrála v sobotu své nejlepší kolo. S celkovým skóre -10 ztrácí na vedoucí Japonku Miju Jamašitaovou tři rány. Další česká reprezentantka Patricie Macková má -8 a posunula se na dělené osmé místo. Polepšila si i Jana Melichová, která figuruje na 21. příčce.
Vítězka dvou turnajů na nejvyšším ženském evropském okruhu Kousková, jež v prvních dvou kolech zapsala shodně 69 ran, dnes dlouho útočila na medailové příčky, v závěru si ale vynikající bilanci pokazila.
Na prvních 14 jamkách zahrála sedmkrát birdie, na posledních třech ale par vždy o jednu ránu překročila a s 68 údery zůstala místo útoku na průběžné vedení čtvrtá.
„Jsem spokojená, i když ten konec ještě trochu vstřebávám, protože mě samozřejmě mrzí. Nic to ale nemění na tom, že jsme hráli pořád stejně a drželi se stejného procesu. Možná bylo na konci o něco víc chyb, hlavně trojka dřevo na sedmnáctce a trochu ulítnutý drive na osmnáctce, ale paradoxně jsem vůbec nebyla nervózní. Přišlo mi to spíš nešťastné,“ zhodnotila výkon Kousková.
Macková, jež v Koreji po úvodním dnu vedla s náskokem dvou ran, se oklepala z pátečního nevydařeného druhého kola, v němž zapsala 74 ran, a opět pokořila normu hřiště.
Na třech jamkách sice zahrála bogey, šestkrát ale dokázala skórovat, kolo zvládla na 69 ran a o místo si polepšila.
„Jsem moc ráda za to, jak to dopadlo, protože kdybyste se mě zeptali na dvanáctce, tak bych asi nevěřila, že to dojdu tři rány pod par. Prvních dvanáct jamek jsem hrála špatně. Hrála jsem asi s pátou hráčkou světa a ještě domácí, takže se na nás přišlo podívat hodně lidí a trochu mě to zastihlo nepřipravenou,“ přiznala Macková.
„Jsem ráda, že jsem dokázala po pár jamkách změnit nastavení, nevzdala to na dvanáctce a dostala se zpátky do dobrých čísel,“ dodala.
Melichová na turnaji udržela stoupající tendenci a dnes stejně jako Kousková odehrála své dosud nejlepší kolo.
Po úvodních výkonech 74 a 69 tentokrát zapsala 67 ran a s bilancí -6 se v průběžném pořadí vyšvihla o 20 pozic výš.
„Po druhém kole jsem říkala, že bych chtěla víc skórovat, a dneska jsem si to splnila minimálně na první devítce. Měla jsem solidní start, čtyři birdie, vůbec jsem nechybovala a nahrávala jsem si skvěle na birdie příležitosti. Druhou devítku jsem začala trochu nejistěji, neměla jsem tak dobré příhry do greenů, ale měla jsem pár skvělých záchran parů, ze kterých mám ohromnou radost,“ řekla Melichová.